Uzaktan eğitimde eşitsizlik arttı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

İnternet erişimi olmayan, evinde bilgisayar, tablet, hatta televizyonu bulunmayan öğrenciler uzaktan eğitimden yararlanamadı. Özellikle sınav senesinde olan öğrenciler açısından bu eşitsizlik daha yoğun yaşandı.

Sendika Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, “2019-2020 öğretim yılı öğrenciler ile eğitim ve bilim emekçileri açısından sorunların daha da derinleştiği bir dönem oldu.

Salgın döneminde siyasi iktidarın eğitim alanındaki politikaları noktasında tercihinin her süreçte olduğu gibi öğrencilerden, öğretmenlerden, eğitim ve bilim emekçilerinden yana değil; sermayeden yana olması yaşanılan sorunları daha da artırdı’’ dedi.

‘İDEOLOJİK AMAÇ’ VURGUSU

Eğitimde yaşanan sorunların 105 maddede anlatıldığı raporda yer alan bazı maddeler şöyle:

- MEB yöneticilerinin yaptığı açıklamalardan dolayı uzaktan eğitimin yüzyüze eğitimin yerini alabileceğine dair yanlış bir algı oluştu. Bunun hızlıca değiştirilmesi gerekiyor.

- Uzaktan eğitimde kullanılan içeriklerin denetimi yapılmalı, uygun olmayan içerikler kullanılmamalı.

- Uzaktan eğitimde kimi derslerin anlatımında yaşanan olumsuzluklar, siyasal iktidarın kendi siyasal ve ideolojik amaçlarını eğitime hâkim kılma isteğinin bir sonucudur. Uzaktan eğitimde de ders içerikleri bilimsel ölçülere göre oluşturulmalı.

- Öğretmenler istekleri dışında ve uzmanlık alanlarına uygun olmayan şekilde “vefa destek gruplarında” görevlendirildi.

- Öğretmenler, eğitim yöneticileri tarafından salgın döneminde başlatılan yardım kampanyalarına bağış yapmaya zorlandı.

- Haziran 2020 dönemi olarak sadece 20 bin öğretmen atamasının yapılması yeterli değil.

- Eğitim yöneticileri EBA’yı öğretmenler için bir yarışma ve rekabet alanına dönüştürüyor.

- Okulların ve üniversitelerin fiziksel olarak “yeni normale” göre hazırlanması ve bugüne kadar devam eden işleyişin de yeni normale göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor.