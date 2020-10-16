Uzaktan eğitimi 40 yıl önce kuran Yılmaz Büyükerşen’e 44 rektörden onursal belge
Aralarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üyeliği, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı yapmış eski rektörlerin de bulunduğu 44 profesörden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e onlarca onursal doktora değerinde takdir belgesi verildi.
Rektörlük dönemlerinde yükseköğretime büyük hizmetler yapan 44 profesör ‘Uzaktan/Açıköğretim Modelini’ 40 yıl önce eğitim sistemimize kazandıran Yılmaz Büyükerşen’e ortak bir onursal belge sundular.
Covid-19 salgını nedeniyle, Eskişehir’e topluca gelemedikleri için kendilerini temsilen aralarında belirledikleri üç eski rektör tarafından ‘Onursal Belge’, Eskişehir’de Büyükerşen’e sunuldu. Altında alfabetik sırayla 44 eski rektörün isimleri olan
‘Onursal Belge’nin metni şöyle:
Prof. Dr. Sayın Yılmaz BÜYÜKERŞEN,
Sayın Rektör, Sayın Başkan: Yıllar boyunca sizi Anadolu Üniversitesi Rektörü ve daha sonra da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dikkatle ve ilgi ile izledik.
Önce çağdaş bir üniversite olan Anadolu Üniversitesini yarattınız. Ardından Eskişehir’i, yerel değerlerini koruyarak, bir Avrupa kenti yaptınız ve kenti; sanat eserleri, müzeleri, tiyatroları, operası ve parkları ile bir turizm merkezine dönüştürdünüz. Eğitimciliğinizin yanı sıra sanatçı kişiliğiniz, kentsel gelişim bilgileriniz ve çağdaş yapınızla biz meslektaşlarınız için daima onur kaynağı oldunuz. Bugün kullanmak zorunda kaldığımız ‘Uzaktan Eğitim Sistemi’ni seneler önce kurarak, akademik anlamda mucizeler yarattınız.
Bizler Eski Rektörler olarak, onlarca onursal doktora değerinde bulduğumuz bu belgeyi size sunmaktan büyük kıvanç duymaktayız.
Sizi en içten duygularımızla kutlar, takdir ve saygılarımızı sunarız.
REKTÖRLER
Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Zonguldak Üniversitesi Rektörü (2002-2010) / Prof. Dr. Necat Akdeniz AKGÜN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü (1999-2007) / Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü (1996-2004) ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı (2003-2004) / Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü (2000-2007) Üniversitelerarası Kurul Başkanı (2004-2005) / Prof. Dr. Nusret ARAS Ankara Üniversitesi Rektörü (2000-2008) / Prof. Dr. Engin ATAÇ Anadolu Üniversitesi Rektörü (1997-2005) ve YÖK Üyesi (2005-2009) / Prof. Dr. Ramazan AYDIN Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü (1999-2007) / Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü (2000-2004 ve 2008-2012) / Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Ege Üniversitesi Rektörü (2000-2008) / Prof. Dr. Nafi BAYTORUN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2002-2010) / Prof. Dr. Aytekin BERKMAN Maltepe Üniversitesi Rektörü (2004-2008) ve YÖK Üyesi (1997-2004) / Prof. Dr. Ferit BERNAY On Dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü (2000-2008) / Prof. Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ Harran Üniversitesi Rektörü (1999-2007) / Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR Haliç Üniversitesi Rektörü (2004-2008) / Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü (1996-2004) / Prof. Dr. Tahsin Nuri DURLU Kırıkkale Üniversitesi Rektörü (1997-2006) / Prof. Dr. Üstün ERGÜDER Boğaziçi Üniversitesi Rektörü (1992-2000) / Prof. Dr. Ethem Nuri FIĞLALI Muğla Üniversitesi Rektörü (1992-2002) / Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü (1995-2003) ve YÖK Başkanı (1995-2003) / Prof. Dr. Halil GÜVEN Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü (1999-2003), Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü (2004-2008) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü (2009-2011) / Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU Balıkesir Üniversitesi Rektörü (1998-2006) / Prof. Dr. Enver HASANOĞLU Gazi Üniversitesi Rektörü (1992-2000) / Prof. Dr. Fethi İDİMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü (1996-2000) / Prof. Dr. Osman İNCİ Trakya Üniversitesi Rektörü (1996-2004) / Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI Pamukkale Üniversitesi Rektörü (1999-2007) / Prof.
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