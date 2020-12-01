Uzay çöplerini temizlemek için yörüngeye dev bir pençe gönderilecek
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), aktif uydular için tehlike oluşturan uzay çöplerine bir çözüm olarak yörüngeye dev bir pençe göndermeyi planlıyor. Bu dev pençe, yakaladığı uzay çöplerini Dünya'ya yönlendirerek atmosferde yanmalarını sağlayacak.
Uzay çöpü olarak adlandırılan bu ölü uydu ya da enkaz parçaları, aktif uydular için son derece hayati önem taşıyor zira saatte binlerce kilometre hızla ilerleyen bu çöplerden birinin uydulara çarpması halinde oluşan hasar hiç de küçük olmuyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzay çöpü sorununa çözüm olarak yörüngeye dev bir pençe göndermeye hazırlanıyor.
İlk olarak 2019’da ortaya atılan ve ESA’nın İsviçreli girişimci ClearSpace SA ile resmi sözleşme imzalamasıyla daha yüksek sesle konuşulmaya başlanan plana göre pençe, yörüngede bulunan ölü yapay uyduları kavrayarak yeryüzüne yönlendirecek. Yüksek hızı nedeniyle ölü uydu, atmosferde yok olacak.
Pençenin ilk görevi, 2013 yılında ESA’ya bağlı Vega roketinin fırlatılmasına yardım eden ve 7 yıldır yörüngede dönmekte olan VESPA’nın yeryüzüne yönlendirilmesi olacak. 112 kilogram ağırlığındaki VESPA, yaklaşık olarak küçük bir uydu boyutuna sahip. Aktarılan bilgilere göre ClearSpace-1 adlı ilk görev, 2025 yılında gerçekleştirilecek ve 86 milyon Avro'ya (807 milyon 136 bin 230 TL) mal olacak.
Kaynak: webtekno.com
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