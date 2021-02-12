Uzay yolunda da usulsüzlük çıktı

12 Şubat 2021 Cuma, 10:20

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, “Milli Uzay Projesi” tartışılırken bugüne kadar sadece uzaya uydu fırlatan Türkiye’nin bu işlerinde bile usule aykırılıklar belirlendi. İhale sürecinde başlayan usulsüzlükler Sayıştay denetimlerine takıldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, ihale işlemlerinde, kamu kaynaklarının etkili kullanımına yönelik usule aykırı işlem bulunduğunu kaydeden Sayıştay denetçileri, “Bursa Bilim Merkezi projesi Uzay İnovasyon Merkezi Eğitim Bilimleri 212 Kalem Kurulum ve Montaj Dahil Mal Alımı İşi’nde yaklaşık maliyetin belirlenmesi için altı firmadan fiyat bildirimi alınmıştır. Fiyatların bazıları, tutar olarak birbirinden çok farklıdır ve sapma göstermektedir. Buna rağmen altı firmanın fiyat bildirimlerinin ortalaması, yaklaşık maliyetin belirlenmesinde dikkate alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

HUKUKA UYGUN KULLANILMALI

Raporda, ihale sürecinde yapılması gerekenler hakkında şöyle denildi: “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması sorumluluğu çerçevesinde, ihalelerde yaklaşık maliyetin belirlenmesi için her türlü fiyat araştırmasının yapılması ve bu çerçevede gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmayan aşırı yüksek veya düşük fiyat bildirimlerinin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmaması gerektiği değerlendirilmiştir.”

UYDULARI KONTROLDE SORUN

Türksat Uydu Haberleşme A.Ş’nin Denetim Raporu’nda ise uzaya fırlatılan uydu veya roket gibi gereçlerin izlenmesinde yaşanan sorunlar vurgulandı. 1990’lı yılların başından beri hizmet veren ve defalarca genişletme, ek bina inşaatı ve tadilat çalışmaları yapılan genel müdürlük kampusunda yer alan mevcut Uydu Kontrol Merkezi’nin ihtiyaçları karşılayamadığını kaydeden Sayıştay, çalışmaların bir an önce yapılması ve tesisin ihtiyaçlara uygun hale getirilmesini istedi.

YETERLİ PERSONEL YOK

Türksat’a ilişkin bir diğer tespit ise personel yetersizliğine ilişkin oldu. Sayıştay, uzaya yönelik projeler için araştırma ve geliştirme çalışması yapılması gerektiğini ancak bunun mevcut personelle yapılamayacağını ifade etti. Raporda, şu tespite yer verildi: “Uzay cisimleri takip ve uyarı sistemi, Türksat Model Uydu yarışması ve Türksat Kanal Güncelleme Sistemi gibi projeler uygulamaya konulmuş olup yeni projelerin geliştirilmesi ve şirketin büyümesini sürdürmesi, ar-ge faaliyetlerine gereken önemin verilmesiyle mümkün olacaktır. Şirketin ar-ge faaliyetlerinde hedeflediği projeleri zamanında gerçekleştirmesi ve yeni projeler üretmesi için alanlarında uzman ve yetişmiş personel ile ar-ge biriminin takviye edilmesi gerekmektedir.”