Uzaya gitmek için servet ödeyen Bezos için 'dünyaya dönmesin' kampanyası başlatıldı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:33

Bu yıl kurucusu olduğu Amazon’daki koltuğunu devretme kararı alan Jeff Bezos herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Amazon’un yanı sıra uzay turizmi, yazılım ve medya alanlarında da aktif olan Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacağını açıkladı. Bezos, kardeşi Mark Bezos ve yapılacak çekilişi kazanacak kişiyle birlikte 20 Temmuz'da uzay seyahatine çıkacağını açıkladı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Haber Global'de yayınlanan habere göre, 20 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletinden Blue Origin roketi ile uzaya çıkmaya hazırlanan Jeff Bezos'un dönmesini istemeyen topluluk, internette imza kampanyası başlattı

mazon'un kurucusu Jeff Bezos'un gelecek ay uzaya çıktığında Dünya'ya yeniden girişinin reddedilmesini öneren bir kampanya 6 binden fazla imza aldı. 20 Temmuz'da Blue Origin roketiyle uzaya fırlatılacak olan Bezos, ünlü çizgi film kahramanı Süpermen’in azılı düşmanı Lex Luthor’a benzetildi.

"İNSANLIĞIN KADERİ SİZİN ELLERİNİZDE"

"Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme Kampanyası" adlı girişim, "İnsanlığın kaderi sizin ellerinizde. Bezos’u Dünya'dan uzak tutalım" ifadeleriyle destekçi bulmaya çalışıyor.

2000 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması ve yaklaşmakta olan uçuşun operatörü Blue Origin'e yönelik beş gün önce başlatılan kampanyaya şimdiye kadar 6 bin 800’ü aşkın kişi imza verdi.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeff Bezos tam adıyla Jeffrey Preston 12 Ocak 1964'te ABD New Mexio doğumludur. Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı. E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu.Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti 90 milyar $'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez 100 milyar doları aştı. Forbes, 6 Mart 2018'de, 112 milyar dolarlık servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi. Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar dolara yükseldikten sonra "modern tarihin en zengin insanı" olarak belirlendi.