Uzaylı arayışında milyonlarca yıldızı tarayan gökbilimciler sonuçları açıkladı

08 Eylül 2020 Salı, 17:18

Avustralya Astronomi Derneği Yayınları'nda Pazartesi günü yayımlanan çalışmada, uzaydan gelen radyo sinyallerini algılayan ve 4 bin 96 antenden oluşan Batı Avustralya'daki Murchison Widefield Array (MWA) isimli teleskop kullanıldı.

Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi'nden Stephen Tingay ve Avustralya hükümetine bağlı çalışan astronom Chenoa Tremblay, teleskopla Vela takımyıldızının çevresinde uzaylı teknolojisine ait kanıtlar aradı.

Temblay’a göre bilim insanlarının bu bölgeyi araştırması, burada çok sayıda yıldız patlamasından ve yeni yıldızların doğması için ideal koşullar oluşturmasından kaynaklanıyor.

Temblay, aradıkları işaretleri, “Işıklarını açık bıraktığınızda eşit aralıklarla ‘dıt dıt’ diye çalan araba alarmını düşünün” diye açıkladı:

"İşte bu araştırma, bir gezegenden yayılan veya bilinçli olarak gönderilen bir ‘dıt dıt’ sinyali arıyor."

Ancak CNET’in haberine göre araştırmacılar, Vela bölgesini 17 saat dinlemelerine rağmen hiçbir sinyal tespit etmediklerini söyledi.

Öte yandan, ekibiyle birlikte 10,3 milyon yıldızı araştıran Temblay, bu sonucun bölgede yaşam olmadığı anlamına gelmediğini belirtti.

Bilim insanına göre buradaki olası akıllı yaşam, radyo sinyalleriyle iletişim kurma yeteneğini henüz geliştirememiş olabilir.

Kaynak: Independent Türkçe