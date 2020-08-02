Üzerine kuma getirdi, öldürdü, haksız tahrik indirimi aldı

02 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Şanlıurfa’da, üzerine kuma getirdiği resmi nikâhlı eşi Sema Kiraz’ı “kendisini aldattığı” iddiasıyla döverek öldüren İsmail Kiraz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak istinaf mahkemesi, katil kocanın cezasını “haksız tahrik ve iyi hal” indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürdü.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kemal Aksakal, davaya ilişkin hazırladığı tebliğnamede sanığa haksız tahrik indirimi yapılmasına karşı çıktı. Dava dosyasına göre, kamyon şoförü olan İsmail Kiraz (1983), Sema Kiraz (1985) ile 2005’te resmi nikâh yaparak evlendi.

Çiftin çocukları olmayınca İsmail Kiraz, 2013’te Z.A’yı eve kuma olarak getirdi ve imam nikâhı kıydı. İki kadınla altlı üstlü evlerde oturmaya başlayan İsmail Kiraz, imam nikâhlı eşinden iki çocuk sahibi oldu. İsmail Kiraz, bu süreçte “başka bir erkekle telefonda görüştüğü” iddiasıyla Sema Kiraz’ı 27 Ocak 2016’da darp etti.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Kiraz’ın yapılan muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerinde ekimoz ve kesiler olduğu belirlendi. Buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürülen ve ertesi gün taburcu edilen genç kadın, kocasının kardeşiyle evli olan kız kardeşi Ayşe Kiraz’ın evine götürüldü. 3 gün sonra elinde bıçakla evdekileri “hepinizi keserim” diyerek tehdit edip Sema’yı başından tutup yataktan sürükleyerek arabaya götürdü, başını arabaya çarptı. Eve götürülen Sema Kiraz, eşi tarafından yeniden darp edildi.

Özel Edessa Hastanesi’ne kaldırılan Kiraz, 9 Şubat 2016’da yaşamını yitirdi. Sema Kiraz, ölmeden bir gün önce kocasının baskısıyla Eyübbiye Polis Merkezi’nde verdiği ifadede kendisini eve giren Suriyelilerin darp ettiğini öne sürdü.

MAHKEME AFFETMEDİ

Mahkeme, yargılama sonucunda sanık hakkında hiçbir haksız tahrik veya iyi hal indirimi uygulamadı ve sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararda, “Sanığın da maktul ile evliyken bir başkasıyla nikâhsız olarak evlilik hayatı yaşadığı, o kişiden çocuklarının olduğu, kendisi açısından normal görülen bu durumun eşinin başkasıyla ilişki yaşaması halinde haksız tahrik oluşturmasının sanığın ahlaki yapısı açısından çelişkili bir durum yaratacağı, bu nedenle haksız tahrik uygulanmasının kadınerkek eşitliğini kabul etmeyen yöre kabulü hukukça koruma altına alınması anlamına geleceği” vurgulandı.

İSTİNAF GÖRMEZDEN GELDİ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak sanığa haksız tahrik indimi uyguladı ve cezayı 22 yıla düşürdü. İstinaf, iyi hal de uygulayarak cezayı 18 yıl 4 ay olarak belirledi. Katil kocanın kuma getirmesini görmezden gelen istinaf, haksız tahrik indiriminde sanığın “Sema, beni iki başka erkeklerle aldattı. 25 Ocak 2016 tarihinde maktulü evimde çıplak vaziyette bir erkekle yakaladım” savunmasını esas aldı. Yargıtay savcısı karara itiraz etti.

SAVCI İTİRAZ ETTİ, SON KARARI YARGITAY 1. DAİRESİ VERECEK

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kemal Aksakal, davaya ilişkin tebliğnameyi hazırlayarak sanık hakkında tahrik indirimi uygulanmasına karşı çıktı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderilen tebliğnamede, şu değerlendirme yapıldı: “Somut olayda öncelikle evlilik boyunca maktul üzerinde şiddet uygulayan sanığın mevcut hukuk düzenine göre yasal olarak geçerli olmayan bir birlikteliği maktule dayatmak suretiyle yaşamaya çalıştığı, bu ilişkiden bir de çocuk sahibi olduğu, böylelikle ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı, maktulün ise yaşanan bu sürecin ardından telefonla irtibat kurarak geliştirdiği gönül ilişkisinin tahrikte dengeyi sanık lehine bozacak boyuta ulaşmadığı gibi sanığın, maktulün kendisini önceden de aldattığına, 25 Ocak 2016 gecesi maktulü kendi evinde tanımadığı bir erkekle uygunsuz bir vaziyette yakaladığına, maktulün eve giren gaspçılar tarafından dövüldüğüne ilişkin savunmalarının, kendisini cezadan kurtarmaya ve azaltmaya yönelik soyut nitelikte beyanlar olduğu anlaşılmıştır.” Son kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.