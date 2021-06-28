Uzman isim yorumladı: Sedat Peker'in beden dili ne anlatıyor?

28 Haziran 2021 Pazartesi, 12:56

Sedat Peker'in YouTube'dan yayınladığı videolar, haftalardır ülke gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar ile Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da isimlerinin geçtiği videolarda, 90'lardaki faili meçhul cinayetlerle ilgili çeşitli iddialar yer alıyor.

Peker'in amatör süsü verilen ama profesyonel şekilde hazırlandığı videolardaki konuşma tarzı, ses tonu, nerede es vereceği, jest-mimikleri diğer bir ifadeyle beden dili de dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu videolardaki görüşmelerde ortaya konulan beden dilini, retorik (ifade etme, söz söyleme) mentoru Oğuz Benlioğlu YouTube hesabından yorumladı.

"PEKER'İN BİLİNÇLİ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Benlioğlu’nun YouTube hesabında paylaştığı yorumları şu şekilde:

“Birçok politikacı da haklarındaki iddialarla ilgili açıklama yaptıkları zaman bu şekilde konuşur. Siyasi figürlerde bu konuşma şekli çoğu zaman görülür. Ellerini de açarak konuşuyor, kapladığı alanı geniş tutuyor. Bu da kendisini yine daha güçlü gösteriyor. Ne kadar açarak konuşuyorsak o kadar ihtişamlı görünürmüşüz. Peker'in bunu bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum.

Beden dili bakımından sözsüz mesajları yorumlandığında söyledikleri yalan gibi durmuyor ya da oranın çok düşük (yüzde 95-5) olduğu izlenimi veriyor. Kendisini yetiştirdiği çok açık. Eğitim de almış olabilir çünkü hitap becerisi çok güçlü. Retorik (ifade etme, söz söyleme) becerisi çok güçlü. Hikayeleştirerek konuştuğundan insanlar saatlerce seyrediyor.

Bir iddia ortaya atıyor ve kendi hayatından bir kesit sunuyor, sonra da tarihten bir örnekle süslemesini yapıyor. İnsanların ikna olma olasılığı artıyor.”

Öte yandan Sedat Peker'in sözsüz mesajlarında yalan ipucuna rastlanılmadığını düşünen Oğuz Benlioğlu, ilk videolardaki hal ve tavırlar ile son yayınlananlar arasındaki farka da dikkat çekti.