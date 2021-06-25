Sedat Peker’den sosyal medya erişimine ilişkin açıklama: Gerekirse dumanla...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebinin ardından yeni açıklama yaptı. Peker, "Bildiklerimi dumanla paylaşacağım, ama gene paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 11:24
Sedat Peker’den sosyal medya erişimine ilişkin açıklama: Gerekirse dumanla...
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Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in Twitter hesabından aktardığına göre, Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edilmişti. İlgili platformların Türkiye'de temsilcilikleri olmasına rağmen karar henüz uygulanmamıştı. 

Peker Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sosyal medya hesaplarımı diyelim ki kapatmayı başardılar, size sözüm olsun gerekirse bildiklerimi dumanla paylaşacağım, ama gene paylaşacağım" ifadelerini kullandı. 

Peker'in paylaşımları şunlar oldu: 


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