Uzmanı açıkladı: Kredi kartı kullananlar dikkat!
Türkiye’de milyonlarca tüketici kredi kartı kullanıyor. Bankaların, tüketicilerden aldığı kart aidat ücreti ise yıllardır çözülemeyen bir sorun. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Cumhuriyet Tv’ye yaptığı açıklamada bankaların haksız yere kredi kartı aidatı almaya devam ettiğini ancak buna karşın Ticaret Bakanlığı’nın bir türlü harekete geçmediğini savundu.
Aydın Ağaoğlu; “Bankacılık güvendir, ancak bizim ülkemizde bankalarda güvenilmez hale geldi. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun 28 Mayıs 2014’te bu konuya nokta koydu. Dedi ki, kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik aidatı yansıtmayan bir kredi türü sunmak zorundadır. Ama üç yıldır sunmadı. Ticaret Bakanlığı cezaları uygulamıyor. Bankalar hala aidatsız kart göndermiyor. Tüketicilere hala yasak olmasına rağmen kart aidatı yansıtılıyor” dedi.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartı kullanan tüketicilerden alınan kart aidatı için yapılması gerekenleri de tek tek anlattı.
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