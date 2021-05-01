Uzmanı anlattı: Erkek kısırlığına dair modern çözümler
Araştırmalara göre, 23 yıl önce erkek infertilitesi (kısırlık) yüzde 30'ken günümüzde bu oran yüzde 50'ye ulaştı. Fakat son gelişmelerle erkek kısırlığının da önüne geçilebiliyor. Sperm olmaması durumunda bile kök sperm hücreleriyle çocuk sahibi olmak mümkün olabiliyor.
Evli çiftlerin yaklaşık beşte biri istemelerine rağmen çocuk
sahibi olamadıkları için doktora başvuruyor. İnfertilite yani kısırlık
problemine her iki cinsiyette de eşit oranda rastlanıyor ve tedaviler kişiye
özel olarak planlanıyor. Örneğin çevresel koşulların da bozulmasıyla önemi
giderek artan erkek infertilitesinde günümüzde modern yöntemler öne çıkıyor
hatta sperm olmaması durumunda bile kök sperm hücreleriyle çocuk sahibi olmak
mümkün olabiliyor. Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, erkeklerde görülen infertilite ve
tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
İlk atılacak adım sperm tetkiki yaptırmak
Çiftler bir yılın sonunda doğum kontrol yöntemi
kullanmadıkları halde çocuk sahibi olamıyorlarsa kadınların bir jinekoloji
uzmanına, erkeklerin de bir üroloji uzmanına başvurması önem taşımaktadır.
İnfertilite her iki cinsiyette de eşit oranda görülür. Ancak bazen her ikisinin
de ortak olarak etkilendiği durumlar olabilmektedir. Bu nedenle yardımcı üreme
teknikleri yönünden çiftlerin birlikte ele alınması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Erkekler için ilk olarak en basit olan sperm tetkiki yapılır. Hiç
sperm çıkmadığı veya çok az olduğu durumlarda öncelikle bu durumun çözülmesi
gerekir. Eğer sperm sayısı ve kalitesi normal ise kadın, jinekoloji uzmanı
tarafından değerlendirilir.
Bazen problem ilaç tedavisi ve doğru beslenmeyle
giderilebiliyor
Erkeklerde kısırlığın en sık görülen nedenlerinden biri
“Varikosel” denilen damar genişlemeleridir. Ancak her üç hastanın birinde iyi
yapılan bir varikosel ameliyatı sonrası gebelik elde edilmesi mümkün
olmaktadır. Varikosel dışındaki erkek kısırlığı nedenleri ise; hormonal
bozukluklar, iltihabi bozukluklar, oksidatif stres denilen sperm DNA bozulması
ile sonuçlanan etkenlerdir. Bunlar, güncel testler ile artık rahatlıkla tanı
konulabilecek problemlerdir. Hava kirliliği ve elektromanyetik dalgaların bu
hasarları tetikleyebileceği düşünülür. Sperm normal olsa bile DNA hasarı
nedeniyle gebelik elde edilemeyebilir. Ancak bu sorunlar ilaçlar ve beslenme
ile tedavi edilebilir.
TESE yöntemiyle azospermiye çözüm
Menide hiç sperm olmaması durumuna azospermi adı
verilmektedir. Bazı kişilerde doğuştan sperm olmayabilir. Erken yaşta erkek
çocuklarında testislerin 6 aya kadar yerine inmemesi ya da geç inmesinden
kaynaklanan sperm bozukluklarıyla da karşılaşılabilir. Hiç sperm çıkmaması ve
spermin sonradan bozulması durumları da tedavi edilebilir. Bazen kanal
tıkanıklığı ya da hormonal bozukluklar nedeniyle azospermi olabilir. Bu tabloda
da hasta başarıyla tedavi edilebilir. Bunlar dışında ise tüp bebek yöntemleri
ile çocuk sahibi olmak mümkün olabilir. Testis içindeki canlı spermler, TESE
denilen yöntemle, ameliyat mikroskobu altında görülen uygun alandan alınarak
çocuk sahibi olunabilir.
Sperm hücresi yoksa bile çocuk sahibi olunabilir
Testislerden alınan dokularda sperm olmayan ancak kök sperm
hücresinin bulunduğu vakalarda da hastaların çocuk sahibi olma potansiyelleri
vardır. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde bu hücrelerin gelişimlerinin
hangi aşamada durduğuna göre, uygun tedavi yöntemi ile tüp bebek yapılması
mümkündür. Vücudun diğer bölgelerindeki kök hücrelerden de sperm elde etme
çalışmaları deneysel olarak devam etmektedir. Ancak henüz insanlar için
onaylanmış olan çalışma bulunmamaktadır.
Çiftlerin bebek sahibi olmaya çalıştıkları dönemde; vakit kaybetmeden uzman yardımı almaları, umutsuzluğa kapılmayıp sabırlı olmaları ve tedavi planlamasına harfiyen uymaları önemlidir.
Bebek sahibi olmak isteyen erkeklere 7 öneri
- Sigaradan uzak durun.
- Obezite hastalığınız varsa profesyonel yardım alarak kilo
verin.
- Stresten uzak durmaya çalışın. Eğer başaramadığınızı
düşünüyorsanız uzman yardımı almaktan çekinmeyin.
- Akdeniz tipi beslenme tarzını benimseyin
- Antioksidan yönünden zengin ve taze gıdalar tüketin.
- Fast food tüketmeyin, işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak
durun. Bu tür besinler erkeklerde hormon dengeleriyle oynadığından kısırlık
riskinin artmasına yol açmaktadır.
- Keçiboynuzu ve portakal suyu gibi vücuttan toksinleri uzaklaştırabilen besinleri tercih edin.
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