Uzmanı idrar kaçırmaya neden olan etkenleri sıraladı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 00:00

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar kaçırmanın bireyin yaşam kalitesini bozduğunu söyledi. Altınova, kadınlarda idrar kaçırmanın gebelik ve doğum esnasında olabileceğini fakat çoğunun doğumdan kısa bir süre sonra normale dönüldüğünü belirtti. Altınova, sigara kullanımının, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçların (sedatifler ve bazı antidepresanlar) idrar kaçırmayı arttırdığını söyleyerek, obezite ve kronik kabızlık ve menopoz gibi faktörlerin idrar kaçırmanın nedenleri arasında olduğunu ifade etti.

‘4 AYRI İDRAR KAÇIRMA TÜRÜ VAR’

Prof. Dr. Altınova, idrar kaçırmayı dört ayrı türde sıralayarak şunları söyledi: “Stres Üriner İnkontinans (stres tipi idrar kaçırma); öksürme, hapşırma, ani ayağa kalkma ve ıkınma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülüyor. Ayrıca bu tarz kaçırma ile başvuran bayanların büyük bir çoğunluğunda aynı zamanda rahim ve idrar kesesinin kısmen veya ileri derecede sarkması söz konusu olabilir. 2’nci tür için, Urge İnkontinans (sıkışma tipi idrar kaçırma); ani idrar hissi ile beraber idrarını tutamama ve tuvalete yetişememe durumudur. Mesanenin kontrolsüz kasılmaları sonucu acil idrar yapma zorunluluğu hissiyatı yüzünden gece ve gündüz idrar yapma sıklığı artar. Mix İnkontinans (karma tip idrar kaçırma); diğer iki türün bir arada olması durumudur. Son idrar kaçırma türlerinden olan Taşma İnkontinans (taşma tipi idrar kaçırma) ise, mesanenin kasılmasının yetersiz olmasına bağlı olarak dolması ve boşalamadığı için taşması durumu. Bu durum nörolojik hastalıklarda görülüyor.”

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİLERİ

Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar kaçırmanın tedavisi ile ilgili de, “İki farklı tedavi vardır. Konservatif tedavi yönteminin diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin günlük sıvı alımının düzenlenmesinin (Alkollü ve kafeinli içecekler, baharatlı yiyecekler, suni tatlandırıcılar) gibi besinlerin azaltılmasıdır. Kiloluysa kilo vermek ve sigarayı bırakmak tüm idrar kaçırma tiplerinde etkilidir. Mesane eğitimi de, belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği bir durumdur. Pelvik taban kas egzersizlerinin (kegel egzersizleri) vajina ve makat etrafını saran kaslarınızı beraber kasarak idrar ve gayta çıkışını durduracakmış gibi kasılmanın öğretilir. İdrar kaçırmada yüzde 90 civarında başarılı bir düzelme gördüğü cerrahi tedavi için ameliyat ile idrar kesesi asılarak ve idrar boynu arasındaki açı düzeltilerek dışı idrar kaçırma önlenir. Sarkmayı ve açı bozukluğunu düzeltmek için farklı ameliyat yöntemlerinin mevcuttur. Bu tip asıcı ameliyatlar yüksek oranda başarılı bir düzelme sağlar” ifadelerini kullandı.



