Uzmanı koronavirüsü atlattıktan sonra neler yaşandığını açıkladı: İşte bulgular...

02 Aralık 2020 Çarşamba, 20:49

8 ayda 2 binin üzerinde hastanın takibini yaptıklarını ifade eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, 6 aylık verilerden elde etikleri yeni bulguların olduğunu açıkladı.

HASTALAR GÜN GÜN İZLENDİ

İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Nisan'da "Covıd-19 Hastaları İzlem Merkezi" açıldı. Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğu belirtilen merkezde koronavirüsü ağır geçirmiş ve geçirdikten sonra takibe alınması gereken hastalar gün gün izlendi. Hastalarda, taburcu olduktan sonraki 1, 3, 6, 9 ve 12'nci aylarda meydana gelecek bazı problemleri tespit etmek için kurulan merkez, koronavirüsün bilinmeyen pek çok yanını ve hastalar üzerindeki etkilerini gözler önüne sermek için büyük rol oynadı.

"EN ÇOK GÖZE ÇARPAN BULGU AKCİĞERLERDE OLUŞAN PIHTI"

Bunlar içinde hastaneye yatmış olup, ağır pnömoni geçiren hastalar ayrıca değerlendirildi diyen Prof. Dr. Tufan Tükek, "Burada en çok gözümüze çarpan bulgu, bu hastaların bir kısmında akciğer damarlarında bir pıhtı oluşmasıydı. Yani pıhtı atması değil, pıhtının kendisinin bu damarlar içinde oluşması ki bu da aslında korona hastalığının gözlemlediğimiz yeni bir bulgu. Bu pıhtı başka yerden gelmiyor bizim tahminimize göre, pıhtının kendisi akciğer damarlarında oluşuyor. Buna trombüs diyoruz. Muhtemelen bu çabuk yorulmalar ve efor kapasitesindeki azalmalar buna bağlı olarak çıkabilir. Yine uzun vadede akciğerdeki basınç yükselmesi tablosunun ortaya çıkması ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilir" dedi.

"HASTALIĞIN ETKİSİ HALA DEVAM EDİYOR"

İzledikleri bazı hastalarda halsizlik, çabuk yorulma ve efor kapasitesindeki azalmanın ciddi boyutta devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Tükek, "Aşağı-yukarı 8 ay oldu bu merkezi açalı ve ilk 3 aylık verilerin ardından, 6 aylık verileri de burada inceleme fırsatı bulduk. Burada Covid-19 geçirip takip edilen hastalarda ne gibi semptomların devam ettiği ya da hangi semptomların ortaya çıktığı önemliydi bizim için. Burada gözlemlediğimiz aslında, koronanın en çok semptom olarak ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal ve koku kaybı gibi şikayetler içerisinde ishal şikayetinin çok çabuk ortadan kalktığı, koku almanın birkaç ay içinde tekrar yerine geldiği ancak çabuk yorulma ve halsizlik şikayetinin 6 aydan beri bazı hastalarımızda devam ettiğini gözlemledik. Özellikle efor kapasitesindeki azalma bazı hastalarımızda ciddi boyutta devam etmekteydi ki, bunlar daha çok ağır Covid-19 geçiren kişiler. Ayakta, hafif geçirenlerde bu kadar ciddi bir nefes darlığı ve halsizlik şikayeti olmuyor" diye konuştu.

"TİROİD BOZUKLUKLARI DA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"

6. ay verilerine bakıldığında tiroid bozuklukları yaşayan hastaların sayısının giderek arttığını dile getiren Tükek, "Son zamanlarda tiroid fonksiyonlarıyla alakalı bozukluklar görmeye başladık. Özellikle bu izlem merkezine gelen hastaların tiroidlerinin fazla ya da az çalıştığı şeklinde fonksiyon bozuklukları olduğunu gördük. Bu da aslında önemli bir bulgu. Bunu zaten 3. Ayda da söylemiştik ama 6. Aya geldiğimizde bunun arttığını ve artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Zaten böyle viral hastalıklar, bu tarz problemlerin de başlangıcını oluşturuyor, tetik çekiyor ve onun sonucu olarak da bu tip problemler ortaya çıkabiliyor" diye ekledi.

"KORONAVİRÜS BENDE UNUTKANLIK YAPTI"

Nisan ayında tedavisini evde gören 35 yaşındaki hasta Gülden Yılmaz "Ben koku almıyordum, tat duyum da kaybolmaya başlamıştı. Korona olduğumu öğrendim ve tedavi oldum. Atlattıktan sonra izlem merkezine 3 kez çağırıldım. Bu 3. gelişim. Doktorlarla bilgi alışverişi yapıyoruz. Her şeye bakıyorlar. Hala halsizlik ve boğazda hırıltı var. Yapacağım bazı şeyleri unutuyorum. Doktor bazı tahlil sonuçlarımın çıkmasını bekliyor. Ona göre değerlendirme yapacak" dedi.

"HALA KEMİKLERİM AĞRIYOR"

Ekim ayında taburcu olduktan sonra izlem merkezindeki ilk randevusuna gelen Bülent Çiftkaya, "13 günlük bir hastaneye yatış sürecim oldu. Daha sonra taburcu olduktan sonra ilaç ve iğneyle devam ettim tedavime. 30 gün sonra korona izleme merkezine gelmem söylenmişti. Bugün randevuma geldim. Ciğer tomografim çekildi, kan tahlilleri yapıldı. Bunların sonucuna tekrar bakılacak. Sanırım izlemek için tekrar çağıracaklar. Gayet güzel bir sistem. Bizden sonraki hastalara da ışık tutacaktır. Biz de tedavimizin neresinde olduğumuzu görüyoruz çünkü ben şu anda hala nefes almakta zorlanıyorum, hala bazen sırtımda ve kemiklerimde ağrı oluyor" ifadelerini kullandı.