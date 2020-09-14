Uzmanı uyardı: Yemekten sonra çay, kahve içenler dikkat

14 Eylül 2020 Pazartesi, 17:27

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, sağlıklı bir kişide saçların yüzde 85'inin büyüme evresindeyken yüzde 15'inin ise dinlenme evresinde olduğunu belirterek, dinlenme evresindeki saçların bir süre sonra doğal yolla dökülüp yerine tekrar büyüyen yeni sağlıklı saçlar geldiğini kaydetti. Saç büyüme döngüsünün neticesinde günde ortalama 100 saç telinin dökülmesinin normal karşılandığını ifade eden Dr. Erdoğan, bu sayının üzerindeki dökülmelerinin ise sorun olarak kabul edildiğini söyledi.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER ÖNEMLİ

Dr. Erdoğan, çevresel faktörler, vitamin ve mineral eksiklikleri, yetersiz beslenme, kullanılan bazı ilaçlar, genetik yatkınlık, saça uygulanan kozmetik ürünlerdeki zararlı kimyasal maddeler, saç bakımı yanlışları, tiroid bezi hastalıkları, ağır diyetler, yetersiz protein alımı, ergenlik, hamilelik ve menopoz olmak üzere hormonal değişimler gibi çok çeşitli nedenlerle saçların hızla dinlenme dönemine geçerek dökülen saç teli sayısının arttığını vurguladı.

Saçların çok sıkı bağlanması, saç kurutma makinesi, düzleştirici, saç maşası gibi sıcak şekillendirme aletlerininin aşırı kullanılmasının da saçlarda kuruma, kırılma ve dökülmeye neden olduğuna dikkat çeken Dr. Erdoğan, saçların çok sık saç boyanmaması gerektiğini vurguladı. Saç dökülmelerinin tüm bu nedenler dışında mevsimsel olarak dökülmesinin normal olduğunu söyleyen Dr. Erdoğan, yazın, güneş ve deniz suyunun saçlara zarar verebileceğini, klor içeriği yüksek havuz sularının da saçlara donuk bir görünüm kazandırabileceğini kaydetti.

YAŞAM TARZI ETKİLİYOR

Stresli ve yoğun bir yaşamın hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkilediğini, stresli koşulların vücuttaki kortizol seviyelerini arttırarak saç dökülmesine yol açtığını ifade eden Dr. Erdoğan, ağır diyetler, D, B12 vitaminleri ile demir eksikliği ve yetersiz protein alımı da saç dökülmesine neden olabileceğini anlattı. Dr. Seda Erdoğan, günde 3 fincandan fazla çay tüketiminin saç dökülmesinde etkili olduğuna dikkat çekerken, özellikle yemekten hemen sonra içilen çay ile kahvenin, besinlerden alınan demirin emilimini bozarak saç dökülmesine neden olduğunu söyledi.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Saç dökülmesinden şikayetçi olan kişilerin mutlaka bir dermatoloji hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Seda Erdoğan, şunları söyledi:

“Kapsamlı bir muayene sonrası mutlaka kan analizi yapılarak saç dökülmesini tetikleyen bir hastalık var mı diye araştırmak gerekmektedir. Saç dökülmesinde tedavi mutlaka kişiye özel olmalıdır. Demir, Biotin, B12 vitamini, folik asit, D vitamini, çinko ve tiroid hormonlari saçımız için en önemli olan maddelerdir. Seviyelerindeki düşüklükler saç dökülmesindeki en önemli organik nedenlerdir. Öncelikle vücudumuzda eksik olan maddelerin yerine konması gerekir. Altta yatan başka bir hastalık varsa mutlaka öncelikle bunun tedavisi sağlanmalıdır. Yoksa saçlar dökülmeye devam eder. Nedene yönelik vitamin tedavileri, hormonal ilaçlar ya da saça uygulanabilecek losyonlar başlıca kullandığımız tedavilerdir. İçeriğinde demir yanı sıra biotin, keratin, çinko gibi çok yönlü içeriğe sahip tabletler ilk tercih olmalıdır. Şampuan olarak biotinli şampuanlar kullanılabilir."

MEZOTERAPİ VE KÖK HÜCRE BAŞARILI SONUÇLAR VERİYOR

Saçlı deri içerisine mezoterapi olarak adlandırılan çeşitli vitaminlerin ve kök hücrelerin uygulanmasının saç köklerini besleyerek saç dökülmesi tedavisinde oldukça iyi sonuç verdiğini belirten Dr. Erdoğan, “Trombositten zengin plazma (PRP) uygulaması saç dökülmesinde iyi sonuç veren başka bir tedavi şeklidir. Kök hücre mezoterapisi ve/veya PRP tedavileri iki hafta aralıklarla 6-8 seans şeklinde planlanır" dedi.

Saç lazeri uygulaması ile de saçları besleyen damarların aktive edilmesiyle saç dökülmesinin durdurulduğunu kaydeden Dr. Erdoğan, iğnesiz ve acısız bu yöntemin tek başına veya diğer tedavilerle kombine uygulandığını vurguladı.