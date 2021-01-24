Uzmanından ezine peynir için hile uyarısı

24 Ocak 2021 Pazar, 12:39

Coğrafi işaret tescili bulunan Ezine peynirinin, soğuk hava depolarında 8 ay süreyle bekletilerek olgunlaştığını ve herhangi bir katkı, koruyucu ya da hızlandırıcı madde içermediğini belirten gıda mühendisi Mücahit Doğru, "Peynirin ham maddesi çiğ sütte çok fazla hile girişimi oluyor. Üretim aşamasında peynirin yağı alınabilir, koruyucu ve ürünü hızlandırmak için ekstra ilaveler yapılabilir. Hem sütte hem peynirde bunun gibi tağşişler mevcut. Bunun için tüketicilerimiz peynirlerini merdiven altı firmalar yerine bildikleri yerden alsın" dedi.

DİĞER PEYNİRLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, hileli veya tağşiş olan ürünlerin listesini kamuoyu ile paylaşmaya devam ederken, Türkiye'nin meşhur Ezine peynirinin üretildiği Çanakkale'den, peynirdeki olası hileler ile ilgili uyarı geldi. 2006 yılında coğrafi işaret tescili yapılan Ezine peynirinin üretildiği bir firmada gıda mühendisi olarak çalışan Mücahit Doğru, Ezine peyniri denilince insanların aklına tamamen katkısız ve koruyucusuz doğal bir ürün geldiğini belirtti. Doğru, Ezine peynirinin aromasının diğer peynirlere göre farklılık gösterdiğini, biraz keskin yapısı ve doğal bir aroması olduğunu ve bu yüzden tüketicilerin Ezine peynirini tercih ettiğini söyledi.

'EZİNE PEYNİRİ AROMASINI, HAYVANLARIN YEDİĞİ OTLARDAN ALIYOR'

Meşhur Ezine peynirinin; Kazdağları’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer alan Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütlerinin belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edildiğini anlatan Mücahit Doğru, "Ezine peynirimizin içerisinde hiçbir şekilde katkı, koruyucu ya da hızlandırıcı madde bulunmamaktadır. En az yüzde 40 keçi sütü, yüzde 45 ile 55 arasında koyun sütü ve en fazla yüzde 15 inek sütü karışımı ile elde edilen peynirler Ezine peyniridir. Ezine peynirimiz soğuk hava depolarında 8 ay, yani 240 gün olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya arz edilmektedir. Ezine peynirimizin ham maddesi olan çiğ sütümüzün tamamen Ezine, Ayvacık, Bayramiç bölgesinden elde edilmesi gerekmektedir. Farklı illerden gelen koyun keçi veya inek sütüyle hiçbir şekilde Ezine peyniri yapılamamaktadır, yapılamaz da. Çünkü her bölgenin kendine göre mevsimi ve hava şartı vardır. Ezine bölgesinin hava şartından dolayı hayvanların yemiş olduğu otların aroma farkları vardır. Bu aroma farkı, süte geçtiğinden, peynirin aroması da bu otların aromasından gelmektedir" dedi.

'HEM SÜTTE HEM PEYNİRDE TAĞŞİŞLER MEVCUT'

Peynirin ham maddesi sütte çok fazla hile olduğuna dikkat çeken Mücahit Doğru, şöyle konuştu:

"Çiğ sütümüz hileye açık olduğu için çok fazla hile girişimi oluyor. Bunun için firmanın laboratuvarının çok sağlam olması gerekiyor. Gelen hammaddemize çok sağlam bakabilmemiz gerekiyor ki ham maddemizi doğru temin edebilelim. Üretim aşamasında peynirin yağı alınabilir, koruyucu ve ürünü hızlandırmak için ekstra ilaveler yapılabilir. Hem sütte hem peynirde bunun gibi tağşişler mevcut. Bu nedenle tüketicilerimiz merdiven altı firmalar yerine bildikleri yerlerden peynirlerini alsınlar. Ürünlerin etiketlerine özellikle dikkat etsinler. Çanakkale’nin plakası 17’dir. Ürünlerin etiketinin üstünde bulunan onay numarasında 17 olmadığı sürece zaten o ürün Ezine peyniri olamıyor. Aynı zamanda tüketiciler, ambalajdaki 'içindekiler' kısmını okurken çok hızlı bir şekilde geçmesinler. İçindekiler kısmında, hangi sütlerin olduğu, o sütlerin ne kadar oranlarla karıştırıldığı, ürünün ne kadar olgunlaştırıldığına dair ibareler mevcuttur. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hepsi peynirdir ama içerisindeki aroması farklıdır. Kimisi acı, kimisi tatlı, kimisi tuzlu, kimisin de kırılgan yapı olabilir. Bunu tüketicimiz tadına bakmadan anlayamaz’’



