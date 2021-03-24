Uzmanından uyarı: Doktorunuz önermeden, gıda takviyesi almayın
Koronavirüs sürecinde bağışıklığını güçlendirmek isteyen kişilerin gıda takviyesi adı altında satılan ilaçlara yöneldiğini söyleyen Dr. Ömer Demir, "Doktorunuz önermeden gıda takviyesi almayın. Bu ilaçlar yerine, beslenmenize dikkat edin” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen kişiler, C vitamini, çinko, magnezyum gibi gıda takviyelerine yöneldi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Farmakoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ömer Demir, “Gıda takviyesi ilaçlarının uzman önerisi dışında vatandaşların kendi iradesiyle kullanmamalı. Tahliller yapılır, vücuttaki eksiklikler bakılır, belli bir vitaminin eksiklikleri bulunur, bu eksiklikler de gıdalarla, güneş ışığıyla yeterince takviye edileceği düşünülmüyorsa o zaman ilave ilaçla desteklenebilir. Bunun dışında, 'Kendimi çok halsiz hissediyorum, gideyim vitamin alayım' gibi bir tutumu doğru bulmuyorum. Özellikle virüs sürecinde bazı ürünlerin bağışıklık güçlendirdiğine dair iddialar mevcut. Bunlar somut ve kanıta dayalı örnekler değildir. Örneğin; çinko ağır bir metaldir. Vücutta birikim yapar. Kontrolsüz bir şekilde kullanıldığı zaman sağlığa zarar verebilir” ifadelerini kullandı.
'İNTERNET YERİNE ECZANEDEN SATIN ALIN'
Gıda takviyesi adı altında, internet satılan pek çok ürünün sahte gelebileceğini de söyleyen Dr. Demir, "Aldığınız ürünün satıcısından emin olmalısınız. İnternet üzerinden bilinen bir markanın ürününü almış olsanız bile, sahte bir ürünle karşılaşabilirsiniz. O nedenle verdiğiniz paranın da çöpe gidebileceğini düşünün. İnternet üzerinden bu tip ürünlerin alınmasını çok desteklemiyorum. Eğer bir vitamin eksikliğiniz varsa ve doktorunuz size öneriyorsa, önerdiği ürünü eczaneye danışıp, almanızı tavsiye ederim" diye konuştu.
Gıda takviyeleriyle ilgili belli başlı ülkeler ve markaların olduğunu belirten Dr. Demir sözlerine şöyle devam etti:
“Ürünlerin belli rahatsızlıklara iyi geldiğine dair söylentilerle piyasaya sürülüyor. Ancak bu ürünlerin rahatsızlıklara iyi geldiğine dair yeterli ve detaylı araştırmalar mevcut değil. Bir hekim olarak, bilinçsizce bu ürünleri kullanılması yerine, eksik olan vitamin ve minerallerin gıdalardan ve güneş ışığından alınmasını tavsiye ediyorum."
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