Uzmanlar açıkladı: Çocuk felci aşısı Covid-19’a karşı koruma sağlıyor mu?

07 Mayıs 2021 Cuma, 19:14

Sovyet virolog Mihail Çumakov'un, 1960’lı yıllarda, çocuk felcine karşı geliştirilen canlı aşının gribin seyrini yumuşattığı tahmininde bulunmasının ardından Rus uzmanlar, bu varsayımı, Covid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsü üzerinde denedi.

Uzmanlar, canlı çocuk felci aşısının SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkili olduğunu tespit etti.

Rusya'nın üçüncü Kovid-19 aşısı KoviVak’ın geliştiricisi olan Çumakov Bilim Merkezi Başkanı Aydar İşmuhametov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Kovid-19’a karşı çocuk felci ile aşılamayı şimdilik 'acil yardım seçeneği' olarak kenara bıraktığını söyledi.

Daha önce İşmuhametov, geliştirdikleri KoviVak aşısının koruma süresinin yaklaşık 8 ay olduğunu söylemişti.

KAYNAK: Sputnik Türkiye