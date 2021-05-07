Uzmanlar açıkladı: Çocuk felci aşısı Covid-19’a karşı koruma sağlıyor mu?
Çumakov Bilim Merkezi uzmanları, Rusya’da çocuk felcine karşı geliştirilen canlı aşının Kovid-19 enfeksiyonunu önleyebileceğini tespit etti.
Sovyet virolog Mihail Çumakov'un, 1960’lı yıllarda, çocuk felcine karşı geliştirilen canlı aşının gribin seyrini yumuşattığı tahmininde bulunmasının ardından Rus uzmanlar, bu varsayımı, Covid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsü üzerinde denedi.
Uzmanlar, canlı çocuk felci aşısının SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkili olduğunu tespit etti.
Rusya'nın üçüncü Kovid-19 aşısı KoviVak’ın geliştiricisi olan Çumakov Bilim Merkezi Başkanı Aydar İşmuhametov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Kovid-19’a karşı çocuk felci ile aşılamayı şimdilik 'acil yardım seçeneği' olarak kenara bıraktığını söyledi.
Daha önce İşmuhametov, geliştirdikleri KoviVak aşısının koruma süresinin yaklaşık 8 ay olduğunu söylemişti.
KAYNAK: Sputnik Türkiye
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