Öztrak, Çin aşısının sözleşmesini açıkladı: ‘Aracı firma var, aşıların yarısı gelmemiş’

07 Mayıs 2021 Cuma, 15:24

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıkladığı sözleşmeye göre, “Sinovac aşısı Türkiye’ye Keymen İlaç tarafından ithal ediliyor.” Bu bilgi, hükümetten daha önce gelen “Aracı firma yok” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.

Sözleşmede yer alan bir başka bilgiye göre, “2021 yılı şubat ayı sonunda toplam 600 milyon dolar karşılığında, 50 milyon doz aşının teslim edileceği” hükme bağlanıyor. Ancak gümrük kayıtlarından 24 Mart 2021’e dek sadece 25 milyon 113 bin 484 doz aşının teslim edilebildiği anlaşılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 13 Nisan 2021’de yaptığı, “Bu tarihe kadar, 26 milyon doz Sinovac aşısı tedariği gerçekleştirildi” açıklaması da bunu doğruluyor.

Öztrak, belge hakkında DMO’nun ilgili kuruluşu olduğu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a şu soruları yöneltti:

- Tarihini, sayısını ve özet bilgilerini verdiğimiz bu sözleşme gereği şubat ayı sonu itibariyle Türkiye’ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede?

- Şubat sonuna kadar teslim edileceği söylenen 50 milyon doz aşıdan, teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için hangi işlemi yaptınız?

- Sözleşmeye aykırı şekilde teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için bu sözleşme kapsamında hangi yaptırım ya da yaptırımlar uygulandı?

- Bu aşı meselesinin en başında, “Keymen İlaç aracı firma değil, Sadece lojistik süreci yürütüyor” demiştiniz. Sonra aracı olduğu ortaya çıkan bu firmanın teminat bile veremediği görülüyor. Sinovac, ilk 1 milyon doz aşıyı hibe diye göndermişti. Sonra bunu Keymen adına DMO’ya teminat versin diye gönderdiği, Keymen’in de aşıyı devlete parayla satarak aldığı 12 milyon doları DMO’ya teminat ve diğer masraflar için yatırdığı ortaya çıktı. Bu teminat ne oldu? - Firma edimini zamanında yerine getirmediği için el kondu mu?

- Bu aşılar gelmediyse, gecikmenin gerekçesi ne?

- Bir teminatı bile veremeyen firmaya koca ülkenin sağlığını nasıl emanet edebildiniz?

Öztrak'ın basın toplantısından ön plana çıkan açıklamaları şöyle:

AK Parti film çevirmekten hoşlanabilir ama yine de biz üstümüze düşeni yapalım, Sarayın kibir abidelerini, Ünlü yönetmen Akira Kurosawa’nın sözleriyle uyaralım;

“İyi bir yönetmen, İyi bir senaryoyla bir başyapıt üretebilir. İyi senaryoyla, vasat bir yönetmen sıradan bir film çıkarır. Fakat kötü bir senaryoyla, Çok iyi bir yönetmen bile iyi bir film yapamaz.”

AK Parti’deki yönetmenin iyi olmadığını biliyoruz. Çektikleri filmlerin senaristleri ise berbat. Çünkü lüks arabalarda, Burnuna pudra şekeri çekenlerle beraber çalışıyorlar.

Kötü yönetmenle kötü senaryo birleşince, ortaya şecaat arz ederken sirkatin söyleyen animasyon filmler çıkıyor.

AKP'NİN ANİMASYONU SİLMESİNE BÖYLE YANIT VERDİ





Şimdi de bu filmi galiba AKP kendi web sayfasından çekmiş, anlaşılan utandılar. Ampulü patlattılar. Değiştirmeyi de yasaklamaya çalışıyorlar. Karanlıkta millet sıkılmasın diye de çizgi film gösteriyorlar ama millet bunların filmini seyretmiyor.

Konuşmamın başından bu yana, 52 soru sordum. Film çekmeyi bırakın. Bu sorularımıza cevap verin. Cevap veremiyorsanız da artık sandığı milletin önüne getirsinler.