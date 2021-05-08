Uzmanlar, Anneler Günü ve bayram alışverişindeki tuzaklara karşı uyarıyor
Covid-19’la mücadele için alınan kapanma kararı nedeniyle bu yıl hem Anneler Günü hediyesi hem de bayram ihtiyaçları online alışverişle alınacak. Tüketici örgütleri ve bilişim uzmanları internetten alışveriş yapacakları, sahte siteler, yanıltıcı indirimler ve kart güvenliğini riske eden platformlar konusunda uyarıyor.
Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal,
“Tüketicilerin internetten alışveriş yapacak olması tam kapanmayı fırsat bilen
dolandırıcıları harekete geçirdi. Bu konuda bizlere gelen şikayetleri de baz
alarak tüketicilerimizin alışveriş yaparken çok dikkatli olmasını istiyoruz”
dedi.
SAHTE SİTELER
Alışveriş yapılacak sitenin iyi araştırılması gerektiğine
dikkati çeken Koçal, sahte sitelere karşı uyanık olunmasının önemine dikkat
çekti. Koçal, “Özel günleri fırsat bilen fırsatçılar sosyal medya üzerinden
oluşturdukları linklerden satış yaparak tüketicileri mağdur edebiliyor. Sosyal
medya uygulamaları üzerinden oluşturulan linklerden mümkünse sipariş
verilmemeli. Bu tür sitelerden verilen siparişlerde sahte veya farklı ürün
gönderilebiliyor, hatta ürünün hiç gönderilmediği olabiliyor. Bu durumlarda
muhatap bulunamadığı için mağduriyet giderilemiyor” diye konuştu.
YALANCI İNDİRİMLER
Özel günlerde çok sayıda indirimli satış reklamları veya
ilanlarıyla tüketicinin aldatıldığını, fiyatların önce artırılıp sonra
indirildiğini belirten Koçal, “Özel günlerde yapılan indirimli satış
ilanlarının büyük bir çoğunluğu mevzuata uygun değildir. Gerektiğinde Ticaret
Bakanlığı Reklam Kurulu’na şikayet edilmelidir. İndirimli satış ilanlarıyla
oluşturulan sosyal medya linklerine mümkünse girilmemeli, kart bilgileri
verilmemeli. Fiyatlar farklı sitelerden iyice araştırılmalı, aşırı tüketimden
kaçınılmalı” şeklinde konuştu.
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde hiçbir cezai şart
ödemeden tüketicinin 14 günlük cayma süresi bulunduğu söyleyen Koçal, alınan
ürünün belgelerinin mutlaka saklanmasını, yaşanan sorunlarda da tüketici hakem
heyetlerine başvurulmasını önerdi.
"EN ÇOK MÜŞTERİ KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ALMAYA YÖNELİK
İŞLEMLER YAPILIYOR"
E-TİCARET Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi
ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu ise güvenli işlem için şu
uyarıda bulundu:
“E-ticaret sitelerinde bilgisayar korsanları en çok müşteri
kredi kartı bilgilerini almaya yönelik işlemler gerçekleştiriyor. Tüketiciler
de PCI DSS Level 1 güvenlik sertifikası ile korunan e-ticaret sitelerini
seçmeliler. e-ticaret siteleri, güvenlik sertifikalarını gösteren link/logoları
site altında paylaşır. Tüketiciler bu linklere tıklayıp ilgili sertifikayı
görebilir.”
BİLİŞİM Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, sitenin gerçek bir işletme olup olmadığını doğrulamak gerektiğini belirtti. Yüksel “Bunu Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) bakarak doğrulayabiliriz” ifadelerini kullandı.
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