Uzmanlar bekarlığın faydalarını araştırdı

18 Şubat 2021 Perşembe, 17:04

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi Elyakim Kislev'in yaptığı yeni araştırma, bazı kişilerin bekarlığı evlilik yolculuğunda durak olarak değil, mutlu bir nihai hedef olarak gördüğünü ortaya koydu.

Uzmanlara göre, bu kişiler romantik ilişkiler yerine daha güçlü sosyal çevreler inşa ediyor, daha çok arkadaşları bulunuyor ve özgüvenleri daha yüksek oluyor.

Bazı bekarların ise bu durumu kariyer hedeflerine ulaşmak için kullanıp mutlu hissettiği de tespit edildi.

Uzmanlar, bekarların yalnızlık duygusunu güçlü hissetme kabiliyetine ve hayattan keyif alma yöntemine dönüştürebilmesi için bazı yollar bulunduğuna işaret etti.

'BEKARLIK, YALNIZLIK YA DA BAŞARISIZLIK ANLAMINA GELMİYOR'

Independent Tükçe'nin haberine göre, araştırmanın yazarı olan Kudüs İbrani Üniversitesi doktor öğretim üyesi Elyakim Kislev, bekarlığın yalnızlık ya da başarısızlık anlamına gelmediğini ve kişilerin bu durumdan pek çok avantaj sağlayabileceğini söyledi.

Kislev, yalnız hissetmekten kurtulmak için bu hissiyatın nedenini belirlemenin önemine dikkat çekti.

'TEK OLMAK İNSANI YALNIZLAŞTIRMAZ'

Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre kronik yalnızlık, uzun süre boyunca devam eden yalnızlık veya sosyal tecrit olarak tanımlanırken zihinsel ve fiziksel sağlığı etkiliyor.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Ağ Terapisi Merkezi'nin yöneticisi Dr. Indra Cidambi bu durumun uykusuzluk, kalp hastalıkları, psikolojik hastalık ve sorunlu davranış riskini artırabileceğini söyledi.

Uzmanlar, yalnızlık duygusununsa istenilen ve kurulan sosyal ilişkiler arasındaki farklardan doğabileceğini belirtti. Dr. Cidambi, "Tek olmak insanı yalnızlaştırmaz. Tek olma algısı insanı yalnızlaştırır" dedi.

Bununla birlikte, önceki araştırmalar evli insanların da bekarlar gibi yalnız ve mutsuz hissedebileceğini göstermişti. "Evli kişilerin, eşlerine bağlı oldukları ve diğer ilişkileri arka plana attıkları için evliliklerinde yalnız ve duygusal yönden mahrum kalabilecekleri defalarca kanıtlandı" diyen Kislev, pek çok insanın yalnızlığın tek olma sorunu olduğunu düşünüp ilişki istediğini ancak yalnız hissetmenin tedavisinin bir kişinin içinde olduğunu söyledi.

BEKARLAR NELERLE MUTLU OLUYOR?

Kislev, yaptığı araştırmada ABD Nüfus Sayım Bürosu ve Avrupa Toplumsal Anketi verilerini inceledi. ABD ve Avrupa'da yaşları 30'la 78 arasında değişen pek çok farklı cinsel yönelimden 140'tan fazla bekarla röportaj yaptı.

Mutlu bekarlar ve mutsuz bekarlar arasındaki farkın, bu kişilerin bekar olmakla ilgili basmakalıp düşüncüleri ne kadar kabul ettiğine bağlı olduğu ortaya çıktı.

Örneğin bu durumdan rahatsız kişiler doğru kişiyi bulamama, tek başına yaşlanacaklarını veya hayatta bir fırsatı kaçırdığını düşünme gibi nedenlerden dolayı mutsuzdu ve bunun değişmeyeceğini düşünüyordu.

Öte yandan mutlu olanlar, kendi hayatlarına dair sorumlulukları üstleniyor, evlilik yerine sosyal ilişkilerinden memnun kalıyor ve bekarlıktan keyif alıyorlardı.

Ayrıca bazı mutlu bekarlar seyahat ederek ya da yeni hobilerle uğraşarak tek başına olmayı daha keyifli hale getirdiğini söyledi. Kislev'e göre bu kişiler, yalnız olduğu zamanlarda kendilerine odaklanarak güçlendi.

CNN International'da yer alan habere göre, romantik ilişkiler yerine güçlü sosyal çevreler inşa ederek mutlu olduğunu belirten kişilerde vardı. Bu bekarların aileleriyle veya arkadaşlarıyla iletişime daha çok zaman ayırdığı keşfedildi.

Araştırmada dul, boşanmış veya hiç evlenmemiş kişilerin, evli kişilere göre arkadaşlarıyla yüzde 45'e kadar daha fazla görüştüğü ortaya çıktı. "Ortalama olarak, bekarların evlilerden daha fazla arkadaşı var" diyen Kislev, evli kişilerin içe dönüp arkadaşlarını ve akrabalarını unuttuğunu söyledi.

ÖZGÜVEN

Bazı araştırmalar, bir ilişkiye sahip kişilerin özgüveninin yüksek olduğunu gösterse de bu durum sadece ilişki iyi ve en az bir yıldır sürüyorsa yaşanıyor. Aksi takdirde, 2017'deki bir araştırmanın gösterdiği gibi özgüven azalıyor.

Dr. Cidambi, bazı kişilerin ilişki istediğini ancak başarılı olmadığını ve bu durumun "özgüven kaybına, yalnızlık duygusuna ve hatta depresyona" yol açtığını söyledi.

Öte yandan araştırmaya katılan bazı bekarların, kariyer hedeflerine ulaşmak için çalışmaktan da mutlu oldukları ortaya çıktı. Bir kişinin potansiyeline ulaşması ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesinin, bir zamanlar bekarlıktan mutsuzluk duyanların veya yalnız yaşamayı seçenlerin özgüveninin artmasını sağladığı görüldü.

BEKARLARA TAVSİYELER

Kislev bekarlara şu tavsiyeyi verdi:

"Bekarlar bekarlığa yatırım yapmalı. Bu kulağa komik gelebilir. Fakat kendimiz için seçtiğimiz herhangi bir yaşam şekline yatırım yapmalıyız, tıpkı çiftlerin evliliklerine yatırım yapması gibi. Evliler danışmanlara gidiyor, kitap okuyor ve partnerleriyle güzel zaman geçiriyor. Bekarlar da iyi hissetmek için aynısını yapmalı."