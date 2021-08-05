Uzmanlar Covid sonrası cinsel yaşamla ilgili neler söylüyor?

05 Ağustos 2021 Perşembe, 16:58

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte, uzmanlar uzun süre karantina baskısı altında yaşayanların birikmiş streslerini sıradışı partiler ve artan gündelik cinsel ilişkilerle atma yoluna gidebileceğini söylüyor.

Independent'ya yaşam yazıları kaleme alan Jade Bremner'a göre aynı uzmanlar, pandemi kısıtlamaları ortadan kalktığında, cinsel ortamın nasıl görünebileceğine dair bazı tahminlerde de bulunuyor.

TESLERDE TALEP PATLAMASI

Bremner'a göre, pandemi sonrası bizi nelerin beklediği hakkında bir fikir sahibi olmak için kısıtlamaların kaldırılmasının hemen ardından elde edilen verilere bakmak yeterli:

Buna göre, ilgili tarihlerde zührevi hastaliklar konusunda yapılan Google aramaları yüzde 51, acil kontrasepsiyon (cinsel birliktelikten sonra gebe kalma riskini azaltmak için alınan önlemlere verilen ad) aramaları ise yüzde 41 oranında arttı.

Bundan, insanların sokağa çıkma yasağı hafifletilir hafifletilmez daha fazla seks yapmaya başladıkları sonucuna varmak mümkün.

KORUNMASIZ CİNSEL İLİŞKİ ARTIYOR

Çevrimiçi eczane, 'Medicine Direct'in genel müdürü Jon Higham'a göre, ilişkilerini flört uygulamaları aracılığıyla kuranların kısıtlamalar kalktığında “kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışmaları mümkün.”

Higham'a göre, “Veriler açıkça gösteriyor ki, kısıtlamalar biraz da olsa hafifletildiğinde, gündelik ve korunmasız cinsel ilişki hızla artıyor...”

Cinsel sağlık kuruluşu Brook, karantina sonrası, cinsel yaşamla ilgili testlerde yaşanan patlamanın, hizmetlere erişimin artmasıyla ilgili olabileceğini söylüyor.