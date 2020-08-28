Uzmanlar: Salgın yönetiminde gidişat iyi değil

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Tabip odası başkanları salgınla ilgili son durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Hekimler, “Vaka sayısı açıklananın üzerinde, gidişat iyi değil” diyor.

ANKARA TABİP ODASI BAŞKANI DR. ALİ KARAKOÇ: Bakanlığın açıkladığı 1500’lü rakamlar var ama bu rakam Ankara’nın rakamı bile değil. Vaka sayısı çok fazla, dört pandemi hastanesinin tamamı dolu, yatak kalmadı. Covid servisinde çalışan arkadaşlarımız her gün yeni servislerin Covid servisine dönüştürüldüğünü ve yetmediğini anlatıyor. Pandemi hastanelerinin önünde hastalar kuyrukta bekliyor. Çalışanlar da yıprandı. Temmuzda anket yaptık. Ankete katılan hekimlerin üçte biri tükendik diyor, sağlıkçıların üçte biri depresyonda olduğunu söylüyor, bütün bunlara rağmen Ankara’da sağlık çalışanlarının hiçbirine ek ödeme iki aydır yapılmıyor. OECD verilerine göre yüz bin kişiye en az hekim düşen ülke biziz. Oysaki ülkede atama bekleyen hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, hekim var, halen güvenlik soruşturmaları nedeniyle hekimler atama bekliyor. Kamusal acil sağlık krizi yaşanırken iktidar, halen sağlık emekçilerini atamıyor, hukuk garabeti yaşanıyor.

‘İSTANBUL’DA ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLENMELİ’

İSTANBUL TABİP ODASI BAŞKANI PROF. DR. PINAR SAİP: Önceden vakalar merkezi hastanelerde yoğunlaşıyordu, şimdi yeni açılan hastanelere gönderiliyor, önemli bir kısmı hastanelere yatırılmıyor, evlerde tedavi ediliyor. İstanbul’da da vakaların arttığını duyuyoruz. 1 Haziran sonrası önlemlerin gevşeltilmesi, Ayasofya Camisi’nin açılışı, sınavlar bunda etkili. Tabii İstanbul nüfusu kent dışına yayıldı, asıl yoğunluk Anadolu’da. Aile sağlığı merkezlerinin yeterli desteği hem eleman açısından yok hem de gerekli şekilde filyasyona planlı ve programlı katılamıyorlar, gereksiz iş yükü bindiriliyor, hasta olduklarında bile performans ücretleri düşünüyor. Emeklilik haberleri sıklıkla geliyor. Yurtdışına gitmek isteyen hekimlerde son 1-1.5 yılda başvuru oranları 10 kat arttı. İşyerlerinde, fabrikalarda sorun var. Önlemler yetersiz. Toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması için aralıkla çalışma sistemine ihtiyaç var, kademeli mesaiye geçilmeli.

‘İZMİR’DE 1 AYDA CİDDİ VAKA ARTIŞI VAR’

İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI OP. DR. LÜTFİ ÇAMLI: Pandeminin epidemiyolojik verileri, yani kaç test yapıldı, kaç olguda pozitif çıktı, kaçı hastaneye yattı, kaçı yoğun bakımda gibi bilgiler ısrarla bizimle paylaşılmıyor. İzmir’de özellikle son bir ayda ciddi vaka artışları olduğu şeklinde bilgiler alıyoruz. Böyle devam ederse İzmir’de ciddi bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda kritik doluluk yoksa da önceye nazaran bir artış var. İzmir’de birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Günde 4 bin 500-5 bin test yapılıyor. Bunun sonucunda çıkan test pozitifliği 350-400. Fakat bu pozitif çıkan olguların kaçı yeni olgu bilmiyoruz. Sağlıkçılar tükendi. Kentte 550-600 sağlık çalışanının Covid-19’dan etkilenmiş olduğunu düşünüyorum.

‘YATAKLAR DOLU’

ADANA TABİB ODASI BAŞKANI UZMAN DR. SELAHATTİN MENTEŞ: Hasta sayılarımız her gün artıyor. Yoğun bakımlarımız tamamen dolu, acillerde her gün doktorlar birbirlerine hasta devrederken en az “15- 20 Covid hastasını nereye yatıracağız” diye birbirine soruyor. Biz artık tükenmiş ve imdat çığlıkları atma noktasındayız. Pandemi yönetimi gevşetildi ve halkın tercihlerine bırakıldı. Pandeminin yönetimi doktorlara yıkıldı. Adana, pandeminin çıktığı dönemlerdeki en yüksek seviyeyi yaşıyor.

‘TEST YAPILMIYOR’

BURSA TABİP ODASI BAŞKANI DOÇ. DR. ALPASLAN TÜRKKAN: Bursa’da süreç çok kötü yönetiliyor. Bazı hastanelerde yatacak yer olmadığı söyleniyor, çok fazla pozitif haberleri geliyor. Herkese test yapılmadığı, akciğer filmi ile tanı konulduğu, bu nedenle sayıların az ve düşük göründüğü söyleniyor. Süreci yönetecek olan vatandaş değil. Kuralları ve önlemleri getirecek getirdiği önlem ve kuralları da kontrol edecek yapı kamudur. Tehlike çanlarının çaldığı illerden biriyiz. Yeni normalleşme denilen kötü yönetilen süreçten sonra artış daha çok oldu.

‘ÖZEL TEDBİR ŞART’

DİYARBAKIR TABİP ODASI BAŞKANI DR. ELİF TURAN: Diyarbakır’daki bütün kamu hastaneleri tam kapasite çalışıyor. Yeni yoğun bakım yerleri açılıyor, yatak sayısı artırılıyor ama açıldığı gibi de doluyor. Günlük 400 vaka pozitifliği çıkıyor. 489 sağlık emekçisi de enfekte oldu. Kamusal tedbirlerin de devreye girmesi gerekiyor. Testi pozitif çıkan kişi yer olmadığı için eve gönderiliyor. Bu kişi eve gidene kadar bir sürü kişi ile temas ediyor. Her bölgeye özgü tedbirler alınmalı.