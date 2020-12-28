Uzmanlar uyardı: Gıda savaşları kapıda
Uzmanlar uyardı: Gıda fiyatları 2007’den bu yana yüzde 70 arttı. Ülkeler ihracat kapılarını kapatıp stoklarını korumaya alırken, ithalata yönelen Türkiye’nin yeni bir yol haritasına ihtiyacı olacak.
Büyük zorluklar ve ekonomik dalgalanmalar ile birlikte 2020'yi salgın etkisinde kapatan dünya, 2021'e ise kuraklık ve virüsteki mutasyona dair gündemlerle giriş yapıyor.
Koronavirüsün tüm dünyaya etki ettiği Nisan 2021'de dünyanın dev tarım üreticileri, gıda ihracatına birer birer sınırlama getirerek stoklarını korumaya yönelirken, gelecek dönemde iklim değişikliği ile birlikte gelen kuraklık dalgasına karşı uzmanlardan ‘gıda savaşları ve isyanlar kapıda' uyarısı yapıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye'de yaklaşık 38 milyar dolarlık tarım hasılatını üreten 15 milyon çiftçinin kazancının 2 bin 533 dolarda kaldığına dikkat çekilirken, Türkiye'yi doyuran nüfusun kişi başı milli gelir ortalamalarının da oldukça altında kaldığı gözleniyor.
İHRACAT KAPILARI KAPANDI
2040 yılında dünyada en fazla su kıtlığı çekecek 33 ülke arasında yer alması beklenen Türkiye'nin bu kıtlığa yakalanmamak için fırsatlara hazır olacağı bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre gıda fiyatları 2007'den bu yana gıda fiyatlarındaki artış yüzde 70'e dayanırken, ekim döneminde ise zirve rakamlar görüldü. 10. Ulusal Tarım Kongresi'nde konuşan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Gülçubuk, pandemi sonrasında Çin'in buğday arpa gibi ürünlerin ihracat vergilerini artırdığını, Kazakistan'ın buğday ihracatını durdururken, buna karşılık Türkiye'nin ithalat kapılarını sonuna kadar açtığına dikkat çekti.
“Son 5-6 yılda 15 milyon ton bitkisel yağ ve yağlı tohum ithal edildi. Pamuk ithalatı yıllık 500 bin ton seviyelerinde. Buğday ithalatı 2 milyon tondan fazla” bilgisini veren Gülçubuk, şöyle devam etti:
“2040 yılında dünyada en fazla su kıtlığı çekecek 33 ülke arasında Türkiye de var. Tarım, 38 milyar dolarlık pay alıyor milli gelirden. 15 milyon tarımla geçinen tarım nüfusu başına dönen rakam 2 bin 533 dolar. Bizleri doyuran nüfus kendini doyurmakta zorluk çekiyor.”
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