Uzmanlar uyardı: Vakaların sabitlenmesi salgının bittiği anlamına gelmiyor

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler, “Ailenizde birinde korona var ama sizde belirti yoksa ‘sakın evden çıkmayın, 14 gün karantinada kalın, belirti olursa test yapılır’ deniyor. Hastaneye gittiğinizde belirtiniz yoksa eve geri yolluyorlar. Böyle olunca sistem, hafif geçirenleri, asemptomatik olanları yakalamıyor. Bir enfeksiyon hastalığında asemptomatik vaka oranı yüksekse bunları yakalamak salgının önlenmesi ve yayılmasını engellemek için çok önemli. Çünkü bu kişiler hastalığı yaymaya devam ediyor” dedi.

Hastalığı belirtisiz geçenlerin oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Etiler, “Sadece binli rakamları takip ederek salgının gidişatı hakkında bir bilgi alamıyoruz” diye konuştu. “Madem vaka sayısı sabitlendi, o zaman neden yoğun bakım sayısı ve entübe hasta sayısı sabitlenemedi?” diye soran Prof. Etiler, şöyle devam etti: “Bizim açımızdan entübe vakalar ve yoğun bakım vakalarının artıyor olması salgının aslında etkisini sürdürdüğünü, yayıldığını bile gösteriyor. Vakaların sabitlenmesi hastalığın bittiğini göstermiyor. Test sayıları yüksek gibi görünüyor ama burada belli gruplara tarama yapıldığı için aslında testler yüksek. Herkese yaygın şekilde test yapılmalı.”

TEST KİME YAPILIYOR?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala da şunları kaydetti: “Lise ve üniversite giriş sınavından sonra vaka sayılarında biraz daha artış olmasını beklerdik. Ama bir durağanlaşma var. Bunun test yapma kriterlerinin değiştirilmesi ve testlerin kime yapıldığının açıklanmaması nedeniyle tartışmasını yapamıyoruz. Dikkat çekici bir olgu, son bir hafta içinde özellikle aktif olgular içinde yoğun bakımda yatanların oranında artış olması. Dolayısıyla bu hem hastalığın ciddiyetinde bir azalma olmadığını, hem de aktif olguların hızlıca azalmasının araştırılması konusunda önemli. Sağlık çalışanlarına tarama testti yapılmıyor ama futbolculara tarama yapılıyor. Halen risk devam ediyor. Yoğun bakım ve entübe en önemli bulgu. Ciddi azalmadan bahsetmek için şu an erken.”

TRUMP’TAN AŞI HABERİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından “Aşıda harika haber!” paylaşımında bulunarak aşı çalışmalarında sona gelindiği sinyalini verdi. New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD’de geliştirilen ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan aşının, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği belirtildi.