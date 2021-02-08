Uzmanlar yeni kurulan fakülteleri yorumladı: İnat her şeyi yaptırıyor

08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:30

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verilerine göre Boğaziçi Üniversitesi’ne açılacak iki fakülte öncesi Türkiye’de 84 hukuk fakültesi, 64 de iletişim fakültesi bulunuyor. Hukuk fakültelerinden 29’u, iletişim fakültelerinden ise 17’si İstanbul’da yer alıyor.

Uzmanlar Boğaziçi Üniveresitesi’ne yönelik yeni hamleyi yorumladı:

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Sekreteri Suay Karaman, fakülte açma kararının Cumhurbaşkanı kararnamesi ile alınıyor olmasının, temeldeki en büyük yanlış olduğunu vurgulayarak “Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ‘Aklıma bu geldi, açalım’ diyerek olmaz. Bu yüzden de kaliteli eğitim verilemiyor. Boğaziçi’ne iki yeni fakülte açtılar, yarın öbür gün de ilahiyat fakültesi açacaklar. Bu iş oraya kadar gider” dedi. Bulu’nun yönetim oluşturamadığı için yeni fakültelerin açıldığı yönündeki değerlendirmeleri de Karaman, “Buradaki yapılan olay, biraz kadrolaşmak, biraz Boğaziçi’nin kendi özelliklerini yitirttirmek. Siyasi kaygıyla böyle şeyler yapılması çok yanlış” yorumunda bulundu. Karaman,“Bugün Boğaziçi’ne oluyorsa, yarın ODTÜ’ye, İTÜ’ye de olabilir. Boğaziçi bir emsal teşkil edecek ve konu diğer üniversitelere de gidecek” dedi.

‘İNAT EDEN ERDOĞAN İSE...’

Eski Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ise “Bunun, ataması kabul görmeyen rektörü koltuğuna oturtabilmek için atılan bir adım olduğunu bilmeyen yok. Ama bu adım bile rektörün üniversiteyi yönetmesine yetmeyecek çünkü iki fakülte üniversitenin karar organlarında çoğunluğu sağlamak için yeterli değil. Ama inat her şeyi yaptırıyor. Hele inat edenler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli ise” diye konuştu.

‘YAPI DEĞİŞECEK’

Türk Hukuk Kurumu (THK) Başkanı Yaşar Çatak ise “Boğaziçi’nin öğretim kadrosunun yapısında bir değişiklik sonucu yaratabilir” görüşünü dile getirdi. Çatak, “Bir gereksinimden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Boğaziçi’ne hukuk fakültesi açılmasını da bu bağlamda yorumlayamıyorum. Üniversitenin yapısını değiştirecek fakülteler açılıyor” dedi.