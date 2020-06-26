Uzmanlar, ‘Zor soruyu değil, çok soruyu bilen kazanır’ diye uyararak sınav için önerilerde bulundu

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Yaklaşık 2.5 milyon genç, yarın ve pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda hayallerindeki üniversiteye girebilmek için yarışacak. Sınavda istenilen puanı alabilmek için sadece bilgi yetmiyor, bu bilgiyi doğru kullanabilmek, iyi bir sınav stratejisine sahip olmak başarıyı artırabiliyor.

Uzmanlar, adayları bir soruya takılıp kalma konusunda uyarıyor. “Zor soruyu değil çok soruyu bilen kazanır’’ diyen uzmanlara göre, sınavda çok kolay sorular da olacak, kuvvetli çeldiriciler de.

MEF Okulları Ulus Kampusu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nün adaylara uyarıları:

- Bir soruya takılıp kalırsanız zamanı iyi kullanamayabilirsiniz. Zor soruyu bilen değil, çok soruyu bilen kazanır.

- Soruda istenen ne ise sadece ona odaklanmalısınız. Gereksiz ayrıntılar arasında kaybolmaktansa soru sizden ne istiyorsa onun üzerine yoğunlaşmalısınız.

- Tüm seçenekler önemlidir, tümünü okumalısınız. Özellikle anlamını bilmediğiniz sözcük varsa daha da dikkat etmelisiniz.

- İyi bir zamanlama ile turlayabilirsiniz. Yapamadığınız veya şüphe duyduğunuz sorulara belli bir işaret koyarak birinci turdan sonra tekrar dönebilirsiniz.

- Uzun paragraflarda önce soru kökünü okumanız, soruyu çözerken zamanı verimli kullanmanıza yardımcı olacaktır.

SEÇENEKLERİ İYİ OKUYUN

- Şıklarda kuvvetli çeldiriciler olabilir. İki seçenek birbirine çok benziyorsa ikisi de doğru cevap olmayabilir. Diğer seçenekleri iyi okuyarak aradaki ayrıntıyı yakalayabilirsiniz.

- Genellemelere dikkat etmelisiniz.

- Bazı ipuçlarını iyi yakalamalısınız. Bazen, çoğunlukla, bazıları gibi ifadeler varsa bu seçeneklerin doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünebilirsiniz.

- “Bu kadar da kolay olabilir mi?” diye takılmamalısınız. Soru dağılımı içinde, çok kolay sorular da olabilir.

- Sınavda rahatlamak için kısa molalar verebilirsiniz. Özellikle testler arasındaki geçişlerde gözlerinizi dinlendirmeniz, duruşunuzu düzeltmeniz, kol ve bacak kaslarının rahatlaması için küçük egzersizler yapmanız iyi gelecektir.

- Nefes her şeydir. Belirli sürelerle alacağınız derin nefesi birkaç saniye tutup yavaş yavaş vermeniz kendinizi daha iyi hissettirecektir.

EMİN DEĞİLSENİZ İŞARETLEMEYİN

- Emin olmadığınız soruları asla işaretlememelisiniz.

- Kimi zaman seçeneklerden yola çıkmanız gerekebilir. Bazı sorularda seçeneklerden sorunun çözümüne gitmek, çoktan seçmeli sınavlarda diğer bir alternatif olabilir. Yüzde 100 emin olmadığınız bazı sorularda, seçenekleri eleyerek doğru cevabı yakalayabilirsiniz. Ancak bunu bilgiye dayalı olarak yapmalısınız.

15 DAKİKALIK HEYECAN NORMAL

İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu’ndan sınava ilişkin son uyarılar:

- Sınavın ilk 15 dakikasında heyecanlanmak normaldir.

- Sınavın hemen öncesinde sanki bütün bilinenler unutulmuş gibi bir düşünce oluşsa kapılınsa da bunun gerçek olmadığı ve o anki sınav psikolojisinden kaynaklandığı bilinmeli ve sakin kalınmalıdır.

- Üniversite sınavında yüzde 20 oranında zor ve yüzde 10 oranında da çok zor sorular sorulmaktadır. Bunlar öğrenciler için “fren soruları”dır. Fren sorular, testin hemen ilk sayfasında çıkabileceği gibi son kısımdaki sorulara da denk gelebilir.

- Özellikle matematikte olmak üzere bir soru çözümünde 1-2 dakika geçtiyse yani fazla zaman harcandığı düşünülüyorsa kesinlikle geçilmeli, kalan sürede tekrar dönüp boş bırakılan sorulara bakılmalıdır.

- Eğer sınavdan kopulduğu fark edilirse birkaç saniye zihnin dinlenmeye ihtiyacı var demektir. Kalemi bırakıp gözleri kapatmak, alnı ve şakakları ovarak veya rahatlatacak başka bir dinlenme egzersizi yaparak 10-15 saniye gibi bir süre bu amaçla kullanılmalıdır.

BİLGİ, BİRİKİM VE YORUMLAMA YETMEYEBİLİR, SINAVDA STRATEJİ ŞART

Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta, “YKS, hem TYT hem AYT açısından bilgi, birikim ve yorumlama becerilerini bir arada kullanabilmeyi gerektirmektedir. Bu becerilerin hepsine sahip olsanız bile iyi bir sınav stratejiniz yoksa başarılı olmak mümkün olmayabilir’’ dedi. Başusta’nın önerileri de şöyle:

- Öncüllü sorular genellikle zorlanılan soru tiplerindendir. Verilen öncülleri sorudan ne istendiğini dikkate alarak dikkatli okumak gerekir.

- Grafik yorumlamanız gereken sorular rahatlıkla cevaplayabileceğiniz sorulardır.

SORU NE İSTİYOR?

- Hangi ders ya da hangi soru tipi olursa olsun aslında yapmanız gereken sorunun sizden ne istediğini tam olarak anlamadan cevaplamaya geçmemenizdir.

- Özellikle bu metinden hangisine ulaşılabilir/ulaşılamaz, hangisi çıkarılabilir/çıkarılamaz gibi soruları genel bilgilerinize göre değil o metne göre düşünüp cevaplamanız önemlidir.

- Unutmayın, sınavda hızlı olmak demek soruyu tam olarak okumadan cevaplamak demek değildir.

UZMANLAR SINAV GÜNÜ YUMURTA, YOĞURT, PEYNİR VE FINDIK ÖNERİYOR

BEYNİNİZİ DOĞRU BESLEYİN

Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Y. Birol Saygı’dan sınav günü için doğru beslenme önerileri:

- Beyni kuvvetlendirici yiyecekler yiyin: Bu, daha fazla zihinsel uyanıklığa yol açabilen protein açısından zengin gıdaları içerir. Sınav gününde sağlıklı yiyecek seçenekleri arasında yumurta, yoğurt, peynir ile fındık sayılabilir. İyi kahvaltı kombinasyonları; yumurta ve reçel, yulaf ezmesi veya tam tahıllı ekmek ile hazırlanmış bir tost olabilir.

- Hafif yemekler tüketin: Sınavdan önce ağır bir kahvaltı ya da öğle yemeği yerseniz kendinizi uykulu ve ağır hissedersiniz.

- Beyninizi bloke etmeyin: Sınav gününde, sindirmek için zaman ve enerji gerektiren kurabiye, kekler gibi beyaz undan yapılmış gıdalardan uzak durulmalı. Ayrıca çikolata, tatlılar ve şekerlemeler gibi rafine şeker bakımından yüksek gıdalardan kaçınılmalı. Size uyku getirebilecek esansiyel bir amino asit olan L-triptofan içeren örneğin hindi etinden kaçınılmalı. Ayrıca protein-nişasta gibi gıda kombinasyonlarından da kaçınmak gerekir. Tek başına yenildiğinde, karbonhidratlar sizi uyararak daha rahat hissetmenizi sağlar. Bu nedenle karbonhidratlar, sınavdan önceki gün için iyi bir seçenektir ancak sınav gününde değil. Ayrıca büyük miktarlarda yenen pirinç veya patates gibi karbonhidratlar ağır ve uykulu hissetmenizi sağlayabilir.

- Bol su için: Ders çalışırken ve sınav süresi boyunca su içmek esastır. Sadece vücutta yüzde 1-2 su kaybının, konsantrasyon kaybı, huysuzluk ve baş ağrısı gibi performans düşürücü etkileri olabilir.

- Gazlı içeceklerden kaçının: Beyninizi kapatıcı içeceklerden kaçının. Bunların başında da gazlı içecekler geliyor.

- Yeni takviyelere mesafeli durun: Arkadaşlarınız veya aileniz tarafından şiddetle tavsiye edilseler bile, sınavdan hemen önce yeni yiyecek, içecek veya gıda takviyelerini denemeyin. Nihayetinde vücudunuzun bunlara nasıl tepki verdiğini bilemezsiniz.

AYM’DEN ‘YKS’ KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM), İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu’nun YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan başvuruyu karara bağladı.

Dervişoğlu’nun, “YKS’nin vaka sayısını artırabileceğini ve toplumun büyük bir kesiminin hayatı yönünden bir tehlikenin bulunduğunu” belirterek tedbir kararı verilmesini talep ettiği aktarılan kararda, “Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelen ve ortaya çıkmasının önlenmesi için hakkında acil tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlikenin bulunmadığı değerlendirilmiştir” denildi. Buna göre YKS, açıklandığı gibi bu hafta sonu yapılacak.

ÖSYM: 75 DAKİKA ÖNCE SINAV YERİNDE OLUN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, hafta sonu yapılacak YKS’ye ilişkin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını, hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Aygün, YKS ile ilgili hazırlanan bilgilendirici animasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Animasyonda şu bilgilere yer verildi: “Adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçesine alınmayacaktır. Yalnızca bir yakınınızla gelmelisiniz. Sınav öncesi maske ve dezenfektan dağıtımı ÖSYM tarafından yapılacağı gibi isterseniz kendi maske ve dezenfektanınızla da sınava girebilirsiniz. Sınav başlangıç saatinden 1 saat 15 dakika öncesinde sınav binasında olmalısınız. Kovid-19 teşhisi konmuş ya da belirtileri gösteren adaylarımız ÖSYM Başkanlığı’na iletilmelidirler.”