Uzmanlardan Çarşamba Ovası’na kurulan Biyokütle Enerji Santralı’na karşı uyardı
Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Genel Merkezi, Çarşamba Ovası’nda kurulan Oltan ve Köleoğlu A.Ş.’nin Biyokütle Enerji Santralı’nın Samsun’da havayı kirleteceğini, Çarşamba Ovası’nda da tarımı bitireceğini açıkladı.
KMO tarafından yapılan yazılı açıklamada “Çarşamba Ovası ülkemizin önemli ovalarındandır ve birinci sınıf tarım arazisidir. Her şeyden önce böylesine münbit bir arazide santralın kurulmak istenmesi başlı başına bir yanlıştır.
İkincisi; yaptığımız stokiyometrik hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere santralın çalışması sırasında doğaya karbonmonoksit, karbondioksit, kükürtdioksit, azotoksit ve diğer gazların emisyonu olacaktır.
Bu gazların çevreye yani Samsun ve Çarşambaya vereceği çevresel zarar saymakla bitmez, ‘İnşa edilen santral teknolojisinde bu gazları tutacak bir teknoloji mevcut değildir” denildi.
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