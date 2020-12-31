Uzmanlardan çift maske yanıtı: Etkili mi, zararı var mı?

31 Aralık 2020 Perşembe, 14:18

Virginia Tech araştırmacıları, çalışma bulgularını dikkate alarak, insanlara "çok esnek, sıkı dokunmuş bir kumaşla birlikte iki dış katmandan ve parçacıkları filtrelemek için tasarlanmış HEPA filtresi gibi bir malzemeden oluşan üç katmanlı maskeleri" önerdi.

Buradan hareketle uzmanlar, taktığınız maskenin işe yaraması için bu kumaş katmanların bulunduğundan emin olmanız gerektiğini düşünüyor.

Bunun yanında ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler birden fazla maske takmayı da tercih ediyor.

Uzmanlarsa bunun hava "sızıntısını" sınırlamaya yardımcı olabilecek ekstra bir önlem olduğunu, ancak bazı durumlarda gerekli olmadığını söylüyor.

ÇİFT MASKE GÜVENLİ Mİ?

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ABD’deki Yale Halk Sağlığı Okulu’nun dekanı Dr. Sten Vermund, N95 maskeleri takan sağlık uzmanlarının fazladan bir katman eklememesi gerektiğini belirtiyor ve ekliyor:

"Geri kalanımız için ikinci bir maske 'sızıntıyı' azaltabilir; özellikle öğretmenler, kasiyerler ve otobüs şoförleri gibi meslek grupları için makul bir uygulama olabilir.

Nefes almakta zorlanmadığınız sürece çift maske takmanın zararı olmaz. Bu durum nadiren de olsa, KOAH gibi şiddetli solunum zorluklarından mustarip kişilerde ortaya çıkabilir."

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'ndan Prof. Dr. S.Patrick Kachur’a göre maske ve boyunluğu birlikte takmak da sadece boyunluk takmaktan daha etkili olabilir. Zira bazı boyunluklar tek bir katmandan oluşuyor.

Ancak Kachur, çift maske tercih eden kişilerin iki koruyucu katmanı da düzenli olarak temizlemesi ve değiştirmesi gerektiğini ekliyor.

MASKE VE SİPERLİĞİN BİRLİKTE KULLANIMI

Virginia Tech'in söz konusu araştırmasında yüz siperlikleri de incelendi. Bu siperliklerin tek başına kullanıldığında etkisiz kaldığı ancak yüz maskeleriyle kullanımının ekstra koruma sağladığı ifade ediliyor.

Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan Epidemiyolog Dr. Lucian Davis şunları aktarıyor:

"Siperlikler tek başına kullanıldığında pek işe yaramaz. Zira bütün mesele, kalkanın etrafındaki havayı solumadığınızdan, yani süzülmemiş havayı ciğerlerinize çekip, virüslü havayı dışarı vermediğinizden emin olmaktır."

Ancak Davis’e göre siperlikler, uçak gibi kalabalık alanlarda veya hastaneler gibi yüksek hastalık riski taşıyan ortamlarda etkili olabilir. Zira bu gibi ortamlarda virüs bireylerin gözlerinden de girebiliyor.