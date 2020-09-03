Uzmanlardan "elma sirkesi" uyarısı

03 Eylül 2020 Perşembe, 09:22

Dermatolog Uzm. Dr. Şule Bilici Geçer, elma sirkesinin kullanım şekline ilişkin bilgi verdi. Geçer, cildi ölü deriden arındırma ve antimikrobiyal özelliği olan sirkenin, akne tedavisine destek olarak tonik şeklinde kullanılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"SU İLE SEYRELTİN"



"Cilt lekeleri için de halk arasında sıkça kullanılan elma sirkesi lekeler için etkili olabiliyor. Fakat mutlaka su ile seyrelterek pamuk yardımıyla nazikçe uyguladıktan sonra durulayın. Uygun bir şekilde seyreltilmediğinde ve durulanmadığında ciltte tahriş oluşup lekeler daha da artabileceğinden uzman dermatolog görüşü almadan kullanılması uygun değildir."

SAÇLARDA OLUŞAN KEPEĞE ELMA SİRKESİ ÖNERİSİ

Saçlarda oluşan kepekleri yok etmek için elma sirkesi önerisinde bulunan Geçer, saçlarında kepek problemi yaşayan kişilerin doğal yollarla fermente edilerek elde edilen elma sirkesini saçlarını son durulama suyuna katabileceğini aktardı.

Geçer, elma sirkesinin bu şekilde kullanımının aynı zamanda saçlara parlaklık vereceğini bildirerek, "Bitlenmenin medikal tedavisine ek olarak sirkeli suyla saçların taranması tedaviyi hızlandırmakta ve daha etkin olmasını sağlamaktadır. Fakat cilde direkt teması tahriş edebilir onun için saç diplerine seyreltilmeden kullanılmamalı." tavsiyesinde bulundu.

"CİLTTE TAHRİŞE NEDEN OLABİLİYOR"



Elma sirkesi geleneksel tedavi yöntemlerinde sıkça yer alan mucizevi bir ürün olarak bilinse de yanlış kullanımının istenmeyen etkilere yol açabileceği uyarısında bulunan Geçer, "Özellikle yoğun konsantrasyonda kullanımı ciltte tahrişe neden olabiliyor. Bu yüzden mutlaka sulandırılarak kullanılmalıdır. Cilde nazikçe uygulanmalı ve mutlaka durulanmalıdır. Açık yaraya sürülmemeli. Tedavi yerine değil tedaviye destek olarak kullanıldığı unutulmamalı, öncelikle tedavi için uzman bir dermatolog görüşü alınmalı." değerlendirmesini yaptı.















