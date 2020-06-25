Uzmanlar:‘Sınav kişilik değerlendirmesi değil’
Uzmanlar, sınav kaygısının öğrenilmiş bilgileri hatırlamayı güçleştirebileceğini belirterek “Sınavlar çocuğunuzun kişiliğini değerlendiren bir ölçü değildir” diyor.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ece Varlık Özsoy, sınav kaygısının, sınav esnasında öğrenilmiş bilgileri hatırlamayı güçleştirebileceğini veya sınava yönelik etkili ders çalışma ya da test alma becerilerini olumsuz şekilde etkileyebileceğini ifade etti.
Sınav kaygısını yönetebilmenin mümkün olduğunu söyleyen Dr. Özsoy, “Sınava yeterince hazırlanmak sınav kaygısını yönetmede ilk adımlardan birisidir. ‘Sınavı kazanmalıyım’ değil, ‘sınavı kazanmak istiyorum’ daha doğru bir yaklaşımdır. Bu, motivasyonunuzu artırır. Sınav esnasında ise kaygı verici olumsuz düşüncelerin yerine sizi iyi hissettirecek ve odaklanmanızı sağlayacak olumlu cümlelerinizi oluşturun” dedi.
Dr. Özsoy, aileleri “Sınav asla kişiliğe yönelik bir değerlendirme değildir. Sınavların çocuğunuzun kişiliğini değerlendiren bir ölçü olmadığını, kazanmak kadar kaybetmenin de hayatın bir parçası olduğunu anlatmamız önemlidir” diye uyardı.
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