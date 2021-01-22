Uzun çalışma saatleri, tükenmişlik, fiziki ve psikolojik şiddet, tehdit... Sağlık çalışanlarının sorunlarından

22 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Sabiha Akdeniz Günay ve Sait Bozgun, sendikalarının, üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili raporunu Cumhuriyet’le paylaştı.

Rapor, sağlıkçıların pandemiyle birlikte; uzun çalışma saatleri, yorgunluk, mesleki tükenmişlik, damgalanma, şiddet ve tehditle de savaştığını ortaya koydu. Sağlıkçılar, “Semptomumuz yoksa, yüksek temaslı değilsek çalışmaya devam ettik. Belirtilerimizin yoğun olduğu dönemde, 10. günde göreve döndürüldük. Virüs kapma ihtimaline karşı tehdit bile edildik” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

AYNI STATÜYE FARKLI MAAŞ

Sağlık çalışanlarına ait bordroların yer aldığı raporda, aynı statüde çalışan ancak farklı maaşlar alan sağlıkçılar, şöyle anlatıldı: “Örneğin; 4 D kadrosunda yer alan sekreterin Aralık 2020’de net ücreti 2 bin 308TL ile asgari ücretin altında kalırken aynı statüde 4 A kadrosundaki sekreterin maaşı 2 bin 700 (ön lisans) TL oldu. Yardımcı sağlık personeli olarak çalışan hasta bakıcı statüsündeki personelin aldığı ücret 2 bin 362 TL iken aynı işi yapan 4 D kadrosundaki personel 2 bin 227 TL almaktadır.

4 A kadrosunda görev yapan üniversite mezunu hemşire 3 bin 450 TL alırken 4 B kadrosunda görev yapan hemşirenin maaşı 2 bin 772’TLdir.” Sağlık çalışanlarının zeytin, peynir ve ekmekten oluşan yemeklerinden görüntülere de yer verilen raporda, “Her gün virüsü kapma korkusu yaşayan biz, ailemizi enfekte edeceğiz korkusu yaşayan biz, çocukları kaybolup giden biz” denildi. İnsanca koşullarda yaşamak istediklerini söyleyen sağlıkçılar, raporun sonunda “Bizler her ay ‘maaşımız yatacak mı, ne kadar yatacak?’ diye düşünmek istemiyoruz. Bizler dinlenme, beslenme ve insanca yaşama ücretlerimizi istiyoruz” denildi.

SAĞLIKÇININ YEMEĞİ

Hacettepe Üniversitesi yetişkin acil servisinden gönderilen bir fotoğraf, sağlıkçıların mağduriyetinin belgesi oldu. Acil servis çalışanları 16 saat boyunca Covid-19 vakalarına bakıyor. Ancak serviste çalışan 75 kişinin önüne kahvaltı olarak fotoğraflardaki, zeytin, peynir ve paketli reçeller konuyor.