Uzun Covid tehlikesi: Bu belirtilere dikkat!

16 Temmuz 2021 Cuma, 10:34

Türkiye, 'tam kapanma' sürecinin ardından normalleşme adımı atarken şimdi de ortaya çıkan Delta ve Delta Plus varyantları endişe yaratıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Ancak varyantlardan daha etkileyen bir koronavirüs çeşidi olan uzun Covid, hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

Post-Covid sendromu olarak da bilinen uzun Covid, virüs için pozitif test edildikten sonra aylarca sürebilen bir düzineden fazla semptomu tanımlıyor. Birçok hasta yorgunluk, nefes darlığı, göğüs ağrıları, uyku güçlükleri ve genellikle “beyin sisi” olarak adlandırılan hafıza ve konsantrasyon sorunları yaşıyor.

Şimdi ise bilim insanları, uzun Covid geçiren hastalarla ilgili bugüne kadarki en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

İngiltere merkezli Guardian gazetesinde yer alan habere göre, University College London'da görev alan bilim insanları 200'den fazla semptom tespit etti.

Söz konusu araştırmaya göre, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, titreme ve yorgunluk dahil olmak üzere uzun süreli Covid'in 10 organ sistemini kapsayan 200'den fazla semptomu var.

56 ülkeden yaklaşık 4 bin katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada yorgunluk ve beyin bulanıklığı ise en yaygın semptomlar olarak tanımladı.

Imperial College'da immünoloji profesörü olan Danny Altmann, "Gezegende gördüğümüz her Covid versiyonundan, herhangi bir Covid vakasının, ister asemptomatik, hafif, şiddetli veya hastaneye kaldırılmış olsun, yüzde 10 ila yüzde 20 oranında uzun süreli hastalık geliştirme riski taşıdığına dair bir başparmak kuralımız var. Covid ve bunun istisnasını görmedik" dedi.