Uzun süre yayınlanmayan araştırma: ‘Vuhan'da Covid-19 taşıdığı bilinen hayvanlar yıllarca satıldı’
Geçtiğimiz sene hazırlanan bir araştırmanın bir yıldan uzun süre yayınlanmadığı ortaya çıktı. Araştırma, Vuhan'da yıllardır Covid-19 taşıyıcısı hayvanların satıldığını ortaya koydu.
Çin'in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarının etrafında gözlemlenen koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir çalışma yayımlandı. Şubat 2020'de hakemli dergiye gönderilen makalenin iki defa reddedildiği ve bir yıla yakın bir süre Dünya Sağlık Örgütü tarafından bekletildiği ortaya çıktı.
Çalışma Vuhan'daki hayvan pazarını ve burada satılan vahşi hayvanları inceliyor. Üç bilim insanının yazdığı makale Çinli virolog Dr. Xiao Xiao'nun verilerine dayanıyor. İlk olarak 2017 yılında kene kaynaklı bir hastalığı gözlemlemek için hayvan pazarına giden Dr. Xiao burada çok sayıda vahşi hayvanın satıldığını gördü.
2019 YILINDA GİTMİŞLER
2019 yılına kadar pazarı belli aralıklarla ziyaret ettiğini belirten Çinli virolog 2019'un sonunda yaptığı ziyaretinde bölgede zatüre vakalarının arttığını gözlemledi. 2017-2019 arasındaki gözlemlere göre Vuhan'daki pazarda 38 farklı vahşi hayvan satılıyordu.
Makaledeki bulgulara göre bu 38 tür arasında 47 binden fazla etkileşim saptandı. Üstelik makalede yer alan bilgilere göre bu hayvanların bir kısmı 2010 yılından beri düzenli olarak pazarda satılıyordu.
Ancak bilim insanlarının beklediği gibi olmadı ve makale bir yıldan uzun bir süre yayımlanmadı. Makale Haziran 2021'de Nature bünyesinde yer alan Scientific Reports'ta basıldı.
Kaynak: NTV
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