Uzun süren Covid-19'a yakalandı: '100'den fazla belirti yaşadım, halüsinasyonlar gördüm'

23 Kasım 2020 Pazartesi, 13:22

İngiltire'de yaşayan Georgia Walby karantinanın başlarında Covid-19'a yakalandığını anlatarak, virüsün tüm belirtilerini yaşadığını söyledi.

Uzun Covid-19, bazı insanların yaşadığı Covid-19'un devam eden etkisine verilen isim.

Walesonline'a konuşan Walby, hastalığını şu sözlerle anlattı:

"Literatürdeki hemen hemen tüm semptomları yaşadım ve listede neredeyse 100'den fazla semptom var. Bir noktada sinir sistemim altüst oldu. Acı çeken bir vücuttan tuhaf belirtilere kadar...

Haziran ortasında korkunç anlar yaşadım. Bacaklarımı koordine edemediğim için yürümekte zorlandım ve konuşurken uzun cümleler kuramadım.

Hatta halüsinasyonlar görmeye bile başladım. Yatakta bir gece duvara baktım ve dev bir turuncu örümcek gördüm."

Walby, uzun Covid-19 semptomlarının bazılarını hafifletmenin yollarını bulmuş ancak yine de işe dönmek ve sosyalleşmek konularında sıkıntı yaşıyor.

Şimdilik nadiren evini terk eden Walby, tüm enerjisini tüketen hastalığa bir kez daha yakalanma korkusuyla bir restoranda ya da kafede arkadaşlarıyla buluşma riskini alamıyor.