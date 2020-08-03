Uzungöl'de koronavirüs unutuldu!
Trabzon’un dünyaca ünlü turizm yöresi Uzungöl’ün koronavirüs nedeniyle uzun süren sessizliği Kurban Bayramı’nda bozulurken, ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.
Trabzon’un dünyaca ünlü turizm yöresi Uzungöl’ün koronavirüs nedeniyle uzun süren sessizliği Kurban Bayramı’nda bozulurken, ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.
Çoğunluklu olarak Arap turistlerin uğrak yeri olan Uzungöl, koronavirüs nedeniyle uzun süredir sessizdi.
Kuzeyekspres'de yer alan habere göre; Uzungöl, Kurban Bayramında hareketlenirken, turlarla yöreye gelen yerli turistlerin sosyal mesafeye uymadıkları ve çoğunluğunun maske takmadıkları görüldü. Bu durum, Uzungöl halkını, turizm işletmecileri ve esnafı tedirgin etti.
Uzungöl’e günübirlik tur düzenleyen bir firmanın 200’e yakın yerli müşterisinin koronavirüs tedbirlerine uymamasını görenler, “Sanki burada maskeli dolaşmak yasak” yorumu yaptı. Turizmci Murat Akyüz ve Hüseyin İnan ise yörede kolluk denetimi yapılması çağrısında bulundu.
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