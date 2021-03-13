‘Üzüntü ve isyanın şarkısı...’
Elif Kaya’nın “Bebek” isimli şarkısı yayımlandı. “Ben yalnızca bir aracıyım” diyen Kaya’nın teklisinin düzenlemesi Selim Çaldıran’a ait.
Şarkı, Kaya’nın kendi kurduğu yapım şirketi Elf Records’tan çıkaracağı ilk çalışma. Şarkıcı, “Yeni bir başlangıç yapıyorum, umuda ve sevgiye doğru, yana yana” diyor. Kaya, şarkıyla ilgili şunları söylüyor: “İnsanın doğaya ve canlı yaşama yaptığı zulüm, miras olarak çöplük bıraktığımız çocuklarımız, kadın cinayetleri, cinsiyetçilik, savaşlar, iklim değişikliğiyle göz göre göre gelen kuraklık ve açlık... Saymakla bitmeyecek bu acıları sosyal medyada bir hashtag’le paylaşıyor, ertesi gün unutuyoruz. Bu şarkı aynı kayıpların, aynı şiddetin tekrarından doğan üzüntü ve isyanın şarkısı.”
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