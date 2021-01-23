'Vaatler yalanlandı, yargıya güven sıfırlandı'

23 Ocak 2021 Cumartesi, 12:47

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan’ı atamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Toprak’ın mesajı şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne gece yarısı yaptığı atamayla, hukuk, yargı, ekonomik-demokratik reform vaatleri yalanlandı. Yargıtay Başkanının bile yüzde 30’a düştüğünü söylediği yargıya güven sıfırlandı! Yine de yılmak yok; Hak, hukuk, adalet!"

İRFAN FİDAN KİMDİR?

Fatsalı olan İrfan Fidan, ilk görevine Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak 1999 senesinde başladı.

Sırasıyla Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevlerinde bulundu.

2015 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu. Bir yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

27 Ekim 2020'de HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi.

23 Ocak'ta ise AYM üyeliğine atandı.

AKP'nin kritik davalarına bakıyordu

Fidan, özellikle 2015 yılında yapılan atama sonrası AKP için kritik birçok soruşturmayı yürüten isim olmuştu.