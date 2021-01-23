'Vaatler yalanlandı, yargıya güven sıfırlandı'
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan’ı atamasına “Hukuk, yargı, ekonomik-demokratik reform vaatleri yalanlandı. Yargıya güven sıfırlandı” tepkisini gösterdi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan’ı atamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Toprak’ın mesajı şöyle:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne gece yarısı yaptığı atamayla, hukuk, yargı, ekonomik-demokratik reform vaatleri yalanlandı. Yargıtay Başkanının bile yüzde 30’a düştüğünü söylediği yargıya güven sıfırlandı! Yine de yılmak yok; Hak, hukuk, adalet!"
İRFAN FİDAN KİMDİR?
Fatsalı olan İrfan Fidan, ilk görevine Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak 1999 senesinde başladı.
Sırasıyla Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevlerinde bulundu.
2015 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu. Bir yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.
27 Ekim 2020'de HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi.
23 Ocak'ta ise AYM üyeliğine atandı.
AKP'nin kritik davalarına bakıyordu
Fidan, özellikle 2015 yılında yapılan atama sonrası AKP için kritik birçok soruşturmayı yürüten isim olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Öldürülürsek sorumluluları Bahçeli ve Soylu
- Vatan Partisi'nde deprem: 108 kişi istifa etti!
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Rakıda 175 lira isyanı
- Erdoğan'dan 'erken seçim' çıkışı
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkileri değerlendirmesi
Video Haberler
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
- Kısıtlamada çevredekileri rahatsız eden olay
- Canlı yayında Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Uyarıda bulunan gaziye, baba oğuldan darp kamerada
- Otelde kadın cinayeti! Şüphelinin kaçış anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Öldürülürsek sorumluluları Bahçeli ve Soylu
- Vatan Partisi'nde deprem: 108 kişi istifa etti!
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Rakıda 175 lira isyanı
- Erdoğan'dan 'erken seçim' çıkışı
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkileri değerlendirmesi