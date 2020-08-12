Vaka sayısı sıfırlanan Artvin'de Kurban Bayramı sonrası ciddi artış

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:34

Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki Koronavirüs vakalarında yaşanan seyrin ağırlaştığını duyurdu.Türkiye genelinde yapılan son testlere göre; vaka sayısı 243 bin 180'e, virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 873'e yükseldi.

Artvin'de tedbirlerden sonra sıfırlanan koronavirüs vakalarında da yeniden artış yaşandı.

Korona vakalarında pandeminin en yüksek olduğu zamanlarda bile sıfır vaka ile örnek gösterilen Artvin’de vaka sayılarında bayram sonrası görülen artış kaygı veriyor. Kurban Bayramı ile birlikte büyükşehirlerden hem bayram, hem de çay toplamak için gelenler ve düğünlerde korona tedbirlerine uyulmaması vaka sayılarını tekrardan başa döndürdü.

HOPA'DA POZİTİF KİŞİ SAYISI 60'IN ÜZERİNDE

Sadece Hopa ilçesinde testi pozitif olan kişi sayısı 60'ın üzerindeyken Artvin'de vaka sayısının 300'ü geçtiği iddia edildi.

ARTVİN'DE DENETİMLER ARTTI

Artvin'de de "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında iş yeri denetimleri yapılarak sosyal mesafe kuralı, maske ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

VALİ DORUK: HERKES KENDİ ÖNLEMİNİ ALIRSA SALGININ ÖNÜNE GEÇERİZ

Dün İçişleri Bakanlığı tarafından tüm ülkede gerçekleştirilen denetimler kapsamında market, lokanta, kafeterya, kıraathane, toplu taşıma araçları ve alışveriş alanlarını gezen zabıta ve polis ekipleri, buralarda kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Denetimlere katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, şehrin yoğunluk yaşanan caddelerinde dolaşarak, esnaf ve vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları hususunda ikazlarda bulundu. Bu kurala uymanın toplum sağlığı için elzem olduğunu vurgulayan Doruk, herkesin kendi önlemini alması durumunda bu salgının büyük oranda önüne geçileceğini kaydetti.



