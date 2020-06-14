Vaka sayısı yeniden tırmanışa geçti, uzmanlar ‘salgın bitmedi’ diye uyardı

14 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, günlük hasta sayılarının 700’lü rakamlardan 1400’lere çıktığını anımsatarak “Salgının sonlanmadığını, sanki yeniden açılmayla bitmiş gibi davranılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bir süredir söylüyoruz.

Böyle bir durum yokmuş gibi yaratılan algı, bu sonuçları karşımıza çıkardı. Önümüzdeki günlerde bunun böyle sürebileceği veya bir süre sonra yoğun bakımlardaki ve entübe edilen hastalardaki artış sürecek olursa bunun ölümlere de yansıyabileceğini öngörmek gerekir” dedi.

Bursa, Diyarbakır, Manisa ve Gaziantep gibi yerlerde vaka sayılarının arttığını anımsatan Pala, “Artışları anlayabilmek için filyasyon bilgilerine sahip olmamız lazım. Halen R0 değerini (bulaştırma katsayısı) bilmiyoruz. Bakanlık açıklamalı” dedi.

Etkili bir aşının gündeme gelmemesi durumunda en az 1 yıl daha sürecek salgın nedeniyle insanların evde tutulamayacağını belirten Pala, “Farklı bir yaşam tarzını gündeme getirmek gerekir. Hastalığın ciddiyetiyle ilgili toplumdaki algıyı yüksek tutmak lazım. Bireyler hem el yıkamaya, hem sosyal mesafeye, doğru maske kullanmaya özen göstermeliler. İşyerlerindeki koşullar düzenlenmeli. Kamunun bunu denetlemesi çok önemli” dedi.

‘UYANDIRMA ALARMI’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü artan vaka sayısına dikkat çekerek, “İki gündür vaka sayımızda artış var. Bu, bir uyandırma alarmı. ‘Eski günlere döndük’ gibi davranamayız. Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin. Hiçbirimiz güvende değiliz” uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan, “Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi” paylaşımını yaptı. Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, “Normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında çok büyük artışlar olmadı. Toplum bağışıklığı bekleyecek halimiz yok. Çünkü gördük ki oldukça düşük” dedi.

PROF. DR. CEYHAN: DÜŞÜŞ DURDU

Asker uğurlamaları, yazlıklara gitmeler, büyük kentlerden Anadolu’ya göçlerin başlamasının hastalık üzerinde etkilerinin olabileceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan vaka sayılarındaki azalmaların durduğunu anımsatarak “Artış var demek için erken. Bir süre eğilim devam ediyor mu etmiyor mu diye takip etmek gerekir. Ama 19 Mayıs’tan bu yana bir azalma olmadığı kesin. Şu an virüs taşıyan ve virüs bulaşacak çok sayıda insan dışarıda karşılaşıyorlar” dedi.

Türk Tabipleri Birliği eski Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ise, “Dünkü doğrulanmış vaka sayılarıyla 1 ay öncesine geri döndük. Kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesinin koşulları epidemiyolojik verilere göre belirlenmeli, açılma kademeli yapılmalıydı” dedi.