Vaka tespit edildi sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı

06 Haziran 2020 Cumartesi, 12:14

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak’ta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine filyasyon çalışması yapıldı. Vakalar ve temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağın 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verdi.

DEMİR BARİYERLERLE KAPATILDI

Dün, sokağın girişleri demir bariyerlerle kapatılarak, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri gereğince Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokağın 5 Haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süre ile sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir” yazısı asıldı. Polis ekipleri sokakta önlem aldı.



