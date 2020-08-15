Vakalar artıyor, ekonomik kriz derinleşiyor: “Esnaf iflasın eşiğinde”

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 19:39

Normalleşme takvimine 1 Haziran itibarıyla resmi olarak başlayan perakende sektörü ve esnaf, daralan iş hacmi ve borçları nedeniyle hızla kepenk kapatıyor. Esnaf haziran ayında 7 binin üzerinde işyerinin kepenk kapatması ile son 5 yılın zirve rakamına ulaştı.

SON 5 YILIN ZİRVESİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre ise yılın ilk 6 ayında kapanan işyeri sayısı 35 bin 965 olarak gerçekleşti. En çok işyeri 3 bin 610 ile İstanbul’da kapandı. Özellikle işyeri kiralarının yüksek olduğu Nişantaşı, Şişli, Kadıköy gibi ana merkezlerde işyerlerinin daha yoğun şekilde kapandığı göze çarpıyor. Kapanma sayısı olarak İstanbul’u sırasıyla İzmir, Ankara ve Antalya takip etti.

Şişli’de 20 senedir matbaa esnafı olan Güven Yanar gün sonlarını zarar ile kapadıklarını aktardı. Yanar, "İşler çok durgun. Esnaf olarak günü sürekli zararla kapatıyoruz. İnsanlarda da para olmadığı için ekonomi kısır bir döngüye girdi. Pandemi ve ekonomik kriz birleşince ne yapacağımızı şaşırır duruma geldik. Devlet krediler çıkardı ama almadık çünkü sonuç olarak bu kredileri yine ödeyeceğiz ama nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Vakaların tekrar artmasıyla birlikte tedbirler gelebilir. Sağlık açısından gerekli olan bu tedbirler maalesef ekonomik kaygılarımızdan dolayı bizi korkutuyor. Eğer tedbirler gelir yasaklar başlarsa devlet kiralarımızda, vergilerimizde, sigortalarımızda bize kolaylık sağlamalı. Borçları erteliyorlar ama faiz koyuyorlar” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR YANIMIZDA DURMUYOR”

Kadıköy’de 45 senedir madalya imalatı yaptığını aynı zamanda emekli olduğunu belirten Hüseyin Özkara iktidarın yurttaşlara kesinlikle destek olmadığını belirtti.

Özkara şunları aktardı:

“Kesinlikle destek almadık. Dükkânda tasarruf yapmak için ışıklarımızı yakmıyoruz. Biz esnaflar olarak kendimiz çare üretmeye çalışıyoruz çünkü bizi kollayan yok. Türkiye’de şuan içinde bulunduğumuz ekonomik duruma göre bizler yaşayamayız. 56 yaşındayım 40 senedir esnaflık yapıyorum. Ben neden evimde değilim de hala çalışıyorum. Çünkü iktidar yanımızda durmuyor. Esnafların çoğu bırakmak istiyor ama borçlu ya da kredili olduğu için bırakamıyorlar. Esnaflığı bırakabilmemiz için bile paraya ihtiyacımız var. Benim kendi gözlemim olarak esnaflar borçlarını kapayabilse en az 900 bini dükkânını kapatır. Tabiri caizse esnaflar şuan ölüm döşeğinde” dedi.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Başkanı Nizameddin Aşa, “Emlakçı esnafında bir sıkıntı yok. Pandeminin ilk günlerinden bugüne dek genel olarak kafe tipi işletmeler kapatıyor ya da devretmek istiyor. Mal sahipleri de genel olarak anlayış gösteriyor. Yeni düzleneme ile yurttaşlar dükkânını devretmek isterse mal sahipleri kabul etmek zorunda. Sadece devreden kişi iki sene kefalet altında kalıyor. Zincir markalarda ise yeni sözleşme, fiyat düşüklüğü ya da kapatmalar yaşanıyor” dedi.