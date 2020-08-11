Vakalar patlayınca diş hekimleri sahaya sürüldü

11 Ağustos 2020 Salı, 11:06

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle yatak kapasitelerinin dolduğu belirtilen Ankara'da diş hekimlerinin neredeyse tamamının temaslı hastalar için sahaya sürüldüğünü ve bu nedenle diş poliklinikleri çalışamaz hale geldiğini söyledi. Hastalara en erken randevunun 10 ile 15 gün sonrasına verilebildiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağlık sistemi yamalı bohçaya döndü. Bakanlık, ipin ucunu iyice kaçırdı" dedi.

ALGORİTMA DEĞİŞMİŞTİ

Ankara'da COVID-19 vakalarındaki artışın devam etmesi ve hastanelerde boş yatak kalmaması üzerine temaslı hastaların takibinde algoritmayı değiştiren Sağlık Bakanlığı, sahaya sürdüğü diş hekimlerine, hastalara evde ilaç tedavisine başlama yetkisi tanımıştı. Filyasyon ekipleri, sayısı her geçen gün daha da artan temaslı hasta sayısına yetişemeyince Bakanlığın Ankara'da görev yapan diş hekimlerinin neredeyse tamamını sahaya sürme kararı aldığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şunları söyledi:

NEREDEYSE TAMAMI SAHAYA SÜRÜLDÜ

"Türkiye genelinde vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığını, Ankara'da boş yatak kalmadığını söylediğimizde bakan, gerçekle yüzleşmek yerine rakamlar üzerinde oynayarak açıklama yapmayı tercih etti. Vaka sayıları arttıkça, sahada canla başla mücadele eden filyasyon ekipleri temaslı hastaya yetişmekte zorlanıyor. Kontrolü yitiren bakanlık, bunun üzerine çözümü polikliniklerde birer ikişer doktor bırakarak tüm diş hekimlerini sahaya sürmekte buldu.

EN ERKEN RANDEVU 10-15 GÜN SONRASINA

Bu kez de diş poliklinikleri hizmet veremez hale geldi. Bu polikliniklerde randevusuz hasta bakma uygulaması sonlandırıldı. 182'yi aradığınızda da en erken randevuyu ilçedeki yoğunluğa göre 10 ile 15 gün sonrasına veriyorlar. Poliklinikler önünde yığılmanın önüne geçmek isterken, vatandaşı çaresiz bırakıyorlar. Zaten çökmek üzere olan sağlık sistemi, COVID-19 sürecindeki akıl dışı uygulamalar nedeniyle yamalı bohçaya döndü. Artık dikiş tutacak hali de kalmadı. Bakanlık, ipin ucunu iyice kaçırdı."