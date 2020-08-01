01 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) Türkiye’deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verilerin yer aldığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020” raporu yayımlandı. Rapora göre, 2018 - 2019 öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortalaması yüzde 18 artarak 15 bin 888 liraya yükseldi. 9 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına cari gider harcaması 10 bin liranın altında. 12 vakıf yükseköğretim kurumunun öz kaynaklı araştırma proje bütçesi yok. Öğrenci başına basılı kitap sayısı sadece 13 üniversitede 10’un üzerinde. Vakıf üniversitelerinin ortalama reklam ve tanıtım harcaması ise kütüphaneye yapılanın dört katı.

Raporda YÖK tarafından yapılan denetlemelerdeki tespitlerin yanı sıra vakıf üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yerleri ve sınav başarıları da yer aldı.

77’NİN 47’Sİ İSTANBUL’DA

Rapordaki bazı tespitler şöyle:

- 77 vakıf yükseköğretim kurumunun 47’si İstanbul’da yer alıyor. 3 yıl önce bölgelere göre ayrım yapılarak aranan asgari şartların yükseltilmesi sonucu İstanbul için yapılan başvurularda azalma görüldü.

- Vakıf yükseköğretim kurumlarının 2018 - 2019 YÖK Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan nihai denetim raporlarına göre toplam Ar-Ge bütçelerinin 751 milyon 88 bin 285 lira, toplam öz kaynaklı Ar-Ge bütçelerinin ise 172 milyon 432 bin 461 lira olduğu tespit edildi.

- 2018 - 2019 öğretim yılında 12 vakıf yükseköğretim kurumunun öz kaynaklı araştırma proje bütçesinin bulunmadığı ancak 7’sinin dış kaynaklı proje bütçelerinin olduğu, 5 vakıf yükseköğretim kurumunun Ar-Ge için hiç harcama yapmadığı tespit edildi. 38 vakıf üniversitesinin toplam araştırma bütçesinin ise 1 milyon liranın üzerinde olduğu ortaya çıktı.

- Kadrolu öğretim üyesi başına 50’den fazla öğrenci düşen 18 üniversite olması dikkati çekti.

TANITIMA BÜYÜK HARCAMA

2018 - 2019 öğretim yılında yapılan reklam ve tanıtım harcamalarına bakıldığında ortalamanın 2 milyon 173 bin 178 lira olduğu görüldü. Bu rakamın kütüphaneye yapılan harcamaların ortalaması ile kıyaslandığında yaklaşık 4 katı olduğu ortaya çıktı. Alınan kararlarla getirilen sınırlamalar sonucu gelecek yıllarda bu rakamların oranlarının değişeceğinin öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada bu duruma ilişkin, “Yükseköğretim kurumlarının en büyük reklamı ve tanıtımı nitelikli eğitim ve öğretim vererek yetiştirdiği öğrenciler olduğundan, kurumlarımızın bütçe planları buna göre beklenmektedir” denildi.

ÖĞRENCİ BAŞINA CARİ GİDER

2017 - 2018 öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortalaması 12 bin 992 lira iken 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortalaması yüzde 18 oranında artarak 15 bin 888 liraya yükseldi. Bunun yanında 9 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına cari gider harcamasının 10 bin liranın altında yer alması, dikkati çeken bir durum olarak değerlendirildi.

KİTAP SAYISI AZ

Vakıf yükseköğretim kurumları, 2017 - 2018 öğretim döneminde kütüphane için toplamda 60 milyon 242 bin 501 lira harcama yaparken bu rakam 2018 - 2019 öğretim döneminde yüzde 42 oranında artarak toplamda 85 milyon 499 bin 393 liraya ulaştı.

- Kütüphane için yapılan harcamaların ortalaması 545 bin 243 lira.

- Öğrenci başına basılı kitap sayısı sadece 13 üniversitede 10’un üzerinde.

- Vakıf yükseköğretim kurumlarında 50’den fazla ülkeden 30 binin üzerinde yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor. İlk 3 sırada Suriye, Irak ve İranlı öğrenciler yer alıyor.