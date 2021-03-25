VakıfBank antrenörü Guidetti: "Mükemmel oynadık"

25 Mart 2021 Perşembe, 13:03

CEV Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 9. kez finale yükselen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nda Başantrenör Giovanni Guidetti, Busto Arsizio maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Buraya sadece bir seçenek için geldik. Kazanmak ya da elenmek. Mükemmel oynadık. Sahada 14 savaşçı vardı. İlk saniyeden itibaren, hatta ilk saniyeden bile önce. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum” dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio’yu deplasmanda 3-0 yenerek finale yükselme başarısı gösteren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nda Başantrenör Giovanni Guidetti ile oyuncular Isabelle Haak ve Maja Ognjenovic açıklamalarda bulundu.



GUİDETTİ: "MÜKEMMEL OYNADIK"

Final oynayacakları için çok mutlu olduğunu söyleyen Başantrenör Giovanni Guidetti, “Bu senenin en zorlu koşulunda oynadığımız en güzel maçtı. Buraya sadece bir seçenek için geldik. Kazanmak ya da elenmek. Mükemmel oynadık. Tavır, odak, agresiflik Sahada 14 savaşçı vardı. İlk saniyeden itibaren, hatta ilk saniyeden bile önce. Busto’da sadece savaşçılar gördüm. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çoğu takıma karşı kendini oynadığı voleybol ile kanıtlamış bir takıma karşı harika bir sonuç aldık. Oyuncularıma gerçekten bravo çünkü ne kadar iyi ve güçlü olduklarını sezonun en zorlu anında gösterdiler” ifadelerini kullandı.