Vakıfbank, Aylin Sarıoğlu'nu kadrosuna kattı

23 Mayıs 2021 Pazar, 12:35

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikinci olan Vakıfbank Spor Kulübü, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-siyahlı takım, geçen sezon Fenerbahçe Opet’te forma giyen savunma oyuncusu Aylin Sarıoğlu’nu renklerine kattığını duyurdu.

25 yaşındaki voleybolcu, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında CEV Challenge Kupası’nı kazanmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla ise 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik elde etmişti.