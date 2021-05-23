Vakıfbank, Aylin Sarıoğlu'nu kadrosuna kattı
Vakıfbank Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor alt yapısında yetişen Aylin Sarıoğlu’nu kadrosuna attı.
2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikinci olan Vakıfbank Spor Kulübü, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-siyahlı takım, geçen sezon Fenerbahçe Opet’te forma giyen savunma oyuncusu Aylin Sarıoğlu’nu renklerine kattığını duyurdu.
25 yaşındaki voleybolcu, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında CEV Challenge Kupası’nı kazanmıştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla ise 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik elde etmişti.
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