Charles Leclerc'in aracında vites kutusu değişmeyecek
Formula 1’de dün yapılan sıralama turları esnasında kaza yapan Charles Leclerc’in aracında vites kutusunun değişmeyeceği açıklandı.
Sezonun beşinci olan Monako Grand Prix’si öncesinde dün yapılan sıralama turlarının son seansında kaza yapan Ferrari pilotu Charles Leclerc’in aracından büyük bir hasar meydana geldi. 14. virajın (Swimming Pool) çıkışında curb üstünden geçen ve öncesinde bariyerlere temas eden Leclerc, ön kanatla birlikte aksı da kırdı.
“VİTES KUTUSUNDA SORUN YOK”
Leclerc’in kazası sonrasında sıralama turlarının bitimine kısa bir süre kala seans güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Monakolu pilotun aracı pist üstünden kaldırılırken aks ve ön kanat haricinde hasara ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtilmişti. Ferrari’nin sosyal medya hesabından paylaşılan güncelleme de ise vites kutusunda hasar meydana gelmediği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Aracın vites kutusu üzerinde yapılan ilk analizlere göre Charles Leclerc’in aracında ciddi bir hasar tespit edilmedi. Bu ünitenin yarışta kullanımına ilişkin son karar yarış günü sabahı yapılacak testlerden sonra verilecek.”
VİTES KUTUSU DEĞİŞİRSE LECLERC CEZA ALACAK
Formula 1 kurallarına göre takımların sıralama turları esnasında ve yarış öncesinde araçta değişiklik yapması yasak. Charles Leclerc’in aracında bugün yapılacak son kontrollerde vites kutusunun değişmesine karar verilirse, Monakolu pilot sıra cezası alacak. Sıralama turları sonucunda pole pozisyonunu alan Leclerc, ceza alması halinde 5 sıra gerileyerek yarışa 6. sıradan başlayacak
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