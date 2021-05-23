Fransa Ligue 1'de Lille, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

23 Mayıs 2021 Pazar, 11:34

Fransa Ligue 1’de 80 puanla liderlik koltuğunda oturan Lille, bu akşam Angers ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in bulunduğu Lille, bugün kazanması halinde Ligue 1’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Lille, Angers ile berabere kalması halinde ikinci sırada yer alan Paris Saint Germain'in Brest ile oynacağı maçtan çıkan sonucu bekleyecek.

MİLLİ FUTBOLCULAR FRANSA'DA FIRTINA GİBİ ESTİ

2020-2021 sezonunda oynan 37 maçta 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 80 puanla şampiyonluğa en yakın takım olan Lille, bu sezon elde ettiği başarısını büyük ölçüde takımda forma giyen Türk futbolculara borçlu.

Sezon başında Beşiktaş’tan Lille’e transfer olan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 27 maçta, 15 gol ve 5 asistlik performans yakaladı.

35 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon takımına şampiyonluk yolunda en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu. Deneyimli golcü, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti. Ayrıca Burak Yılmaz Lyon deplasmanında attığı golle nisan ayının en iyi golü ödülünü kazanmıştı.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor’dan Lille transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon çıktığı 31 maçta 7 gol ve 4 asiste imza attı.

Bursaspor alt yapısında yetişen ve İstanbulspor'dan Lille transfer olan Zeki Çelik, bu sezon çıktığı 28 maçta, 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Raymond Kopa Stadı'nda oynanacak Lille- Angers karşılaşması bugün TSİ 22.00’da başlacak.