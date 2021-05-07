Vakıfbank, Gizem Örge ile yollarını ayırdı

07 Mayıs 2021 Cuma, 18:02

CEV Şampiyonlar Ligi’ni ikinci olarak tamamlayan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 8 yıldır takımın formasını terleten 28 yaşındaki deneyimli libero Gizem Örge ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı ekip, deneyimli oyuncusuna resmî sitesinden yaptığı şu açıklamayla veda etti:

"2013-2014 sezonundan bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız için ter döken, tarihi başarılarımızda pay sahibi olan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Gizem Örge'ye veda ediyoruz.

Bütün bu süre boyunca performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazanan Örge, takımımızın üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, iki CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, beş Sultanlar Ligi şampiyonluğu, üç Kupa Voley şampiyonluğu ve üç Şampiyonlar Kupası şampiyonluğunda önemli isimlerden biri oldu.

Sekiz sezon boyunca sarı siyahlı formayla sahaya yüreğini koyan Gizem Örge’ye teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Gizem Örge Vakıfbank ile 2017 Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2016 Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve 2016 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi şampiyonluğu elde etmiş, bireysel olarak Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü almaya hak kazanmıştı.