Vakıfbank, Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi'nden onay aldı
Vakıfbank'ın bankacılık faaliyetleri için lisans başvurusunda bulunduğu Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi'nden onay aldı.
Vakıfbank bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunda bulunduğu Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi'nden (QFCRA) onay aldığını açıkladı.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Vakıfbank'ın Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk Türk bankası olduğu ifade edildi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yurtdışı faaliyetlerinin genişletilmesini amaçladıklarına belirterek, "Bu kararımız doğrultusunda daha önce Çin ve Katar'da temsilcilik ofisi açmayı planladığımızı duyurmuştuk. Katar'da temsilcilik açılması ile ilgili gerek ülkemizde gerekse Katar'da yapılan tüm başvurular olumlu sonuçlanmış ve bankamız Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası olmuştur" dedi.
Pandemi sonrası Çin'de de gerekli başvuruları hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Üstünsalih, en kısa sürede orada da faaliyete geçmek istediklerini kaydetti.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti