Vakıfbank önünde Hamza Yerlikaya eylemi

07 Temmuz 2020 Salı, 13:23

HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina Vakıfbank Genel Müdürlüğü’nün önünde basın açıklaması yaptı.

Av. Pınar Akbina açıklamasında, “Şu anda Vakıfbank’ın İstanbul Ümraniye’de bulunan Genel Müdürlüğü’nün önündeyiz. Buraya geçtiğimiz günlerde Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanan Hamza Yerlikaya’nın resmi evrakta sahtecilikten ve diploması olmadığından görevden alınması için dilekçe vermeye geldik. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) olarak Hamza Yerlikaya hakkında ve ‘Resmi Evrakta Sahtecilik’ yapan tüm sorumlular hakkında bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Şimdi de bu suç duyurusunun gereği olarak Vakıfbank Genel Müdürlüğü’ne dilekçe vermeye geldik” ifadelerine yer verildi.

HKP, Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetim kuruluna atanmasının ardından, Yerlikaya’nın sahte diploma aldığı iddiasıyla milletvekilliğinin iptal edilmesi için YSK ve TBMM’ye başvurmuştu. HKP, Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetim kuruluna atanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunmuştu.

"HAK, HUKUK TANIMIYOR"

Akbina, “Çünkü Bankacılık Kanununa göre yönetim kurulu üyelerinin Yüksek Okul mezunu olması gerekiyor ve işin gerektirdiği dürüst ve yeterliliğe sahip olmak gerekiyor. Ancak biz kamuoyundan ve basından aldığımız bilgilere göre Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hamza Yerlikaya hakkında ‘Resmi Evrakta Sahtecilik’ suçundan cezası verilmiş durumda yani mahkeme kararıyla da Hamza Yerlikaya’nın Yüksek Okul diplomasının olmadığı çok açık. Ancak AKP’giller hak, hukuk tanımadıkları için Vakıfbank’ın Yönetim Kuruluna Hamza Yerlikaya’yı atadılar” dedi.

DİLEKÇEYİ ALMADILAR

Akbina sözlerine şöyle devam etti:

“Zaten AKP’giller’in kendi Reis’leri başta diplomaları yok. Aynı hukuksuzlar bir silsile halinde devam ediyor. Ancak dilekçemiz el yakıyor. Bugünde yaklaşık 1 saat önce geldik buraya dilekçemizi verdik. Ancak üst makamlar dilekçemizi incelediler ve bu dilekçeyi almayacaklarını söylediler. Biz bu dilekçeyi bir şekilde göndereceğiz kendilerine ulaştıracağız.”

"HAMZA YERLİKAYA HESAP VERMELİ"

HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina açıklamasını, “Ama asıl olan tabii ki böyle halk düşmanlarının, halkın emeğine konan Hamza Yerlikaya gibi AKP’giller’in yöneticileri gibi insanların hesap vermesi. Biz Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) olarak suç duyurularımıza bu yolsuzluklarla, vurgunlarla mücadele etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz” sözleri ile bitirdi.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü tarafından alınmayan dilekçeyi HKP’li avukatlar posta yolu ile göndereceklerini açıkladı.